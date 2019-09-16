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Saadet Partisi'nden Cübbeli Ahmet'e açık davet !

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim, halk arasında Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün önceki gün söylediği sözlerine yanıt verdi.

Saadet Partisi'nden Cübbeli Ahmet'e açık davet !

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim, halk arasında Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün önceki gün söylediği sözlerine yanıt verdi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 15:26
Saadet Partisi'nden Cübbeli Ahmet'e açık davet !

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, önceki gün, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na yüklenmişti. Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim ise, Cübbeli Ahmet'in sözlerine bir yanıt verdi.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, önceki gün, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na yüklenmişti.

Cübbeli Ahmet, son sohbetinde Karamollaoğlu'nu eleştirerek, “Saadet’in proje başkanının ‘Müslümanım ama İslamcı değilim’ lafı, ‘İnsanım ama insancı değilim’ mânâsına gelmektedir” demiş, Karamollaoğlu için de, “Beyaz sakalından utan be kaç yaşına gelmişsin” ifadelerini kullanmıştı.

CÜBBELİ AHMET'E YANIT

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim ise, Cübbeli Ahmet'in sözlerine bir yanıt verdi.

Abdullah Sevim, sosyal medya hesabından verdiği yanıtta, "Cübbeli kardeşim bilmiyor mu bizim ne amaçla yola çıktığımızı" derken, “Cübbeli kardeşim bilmiyor mu bizim yolda başımıza gelen bütün badirelere rağmen, nasıl tavizsiz davrandığımızı” dedi.

Abdullah Sevim, Cübbeli'nin bu çıkışlarına üzüldüklerini ifade ederken, "Cübbeli kardeşim bilmiyor mu bu tarz çıkışlarının dahil olduğu, bizim de sevdiğimiz ve saygı duyduğumuz, İsmailağa Camiasını da üzdüğünü ve yaraladığını" dedi.

Cübbeli Ahmet'e açık davette de bulunan Sevim, "Buyrun gelin, İl Başkanlığımızda bir kahve içelim. Aklınıza yatmayan ne varsa sorun söyleyelim" diye belirtti.

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