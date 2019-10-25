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Saadet Partili iki kişiyi öldüren sanıkları Feyzioğlu savunacak

Malatya’nın Pütürge ilçesinde 31 Mart'ta düzenlenen yerel seçimlerde oy verme işlemi sırasında Saadet Partili (SP) 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de yaralayan sanıkların avukatlığını Türkiye Barolar Birliği(TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu üstlendi.

Saadet Partili iki kişiyi öldüren sanıkları Feyzioğlu savunacak

Malatya’nın Pütürge ilçesinde 31 Mart'ta düzenlenen yerel seçimlerde oy verme işlemi sırasında Saadet Partili (SP) 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de yaralayan sanıkların avukatlığını Türkiye Barolar Birliği(TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu üstlendi.

25 Ekim 2019 Cuma 16:05
Saadet Partili iki kişiyi öldüren sanıkları Feyzioğlu savunacak

31 Mart'ta Bölünmez İlkokulu'nda oy verme işlemleri sırasında meydana gelen, İlyas ve Hasan Aktaş'ın öldüğü, Ali Aktaş'ın ise yaralandığı olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan sanıklar Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir kez daha duruşmaya çıktı.

Yeni Akit'ten Sezai Erhan'ın haberine göre duruşma, avukatların da savunmalarını yapmalarının ardından 25 Kasım tarihine ertelendi.

Sanıklar duruşmaya Kahramanmaraş Elbistan Cezaevinden SEBGİS yöntemi ile katıldı. Sanıkların avukatlığını TBB Başkanı Metin Feyzioğlu üstlendi.

İKİ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Olay, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Bölünmez Mahallesi İlkokulu'na kurulan sandık başında oy kullanma işlemi sırasında iki grup arasında tartışma çıkması ile meydana gelmişti.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüş kavga sırasında tabancayla vurulan Hasan Aktaş ile İlyas Aktaş, yaşamını yitirmişti. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği kavganın ardından tabancayı ateşlediği belirtilen kişi gözaltına alınmış, yapılan soruşturma sonrasında da gözaltı sayısı artmıştı. Güvenlik güçleri, olayların daha fazla büyümemesi için okul çevresinde ve mahallede geniş güvenlik önlemi almıştı.

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