RTÜK'e ne kadar ceza ödediğini açıkladı!

Acun Ilıcalı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) ödediği cezayı açıkladı.

"Ödediğim ceza 10 milyon TL"



Acun Ilıcalı, uçak yolculuğu sırasında sohbet ettiği Enes Batur'un "Aklına ne geliyorsa söyle bizde RTÜK yok" sözlerine "RTÜK'e toplam ödediğim ceza 10 milyon TL" şeklinde karşılık verdi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA