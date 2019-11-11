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RTÜK dondurma reklamlarına müdahale edecek: 'Genel ahlak sınırlarını aşan sorunlar olabiliyor'

Reklam içeriklerinde bazı düzenlemelere gidileceğini belirten RTÜK İzleme ve Değerlendirme Daire Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı, “Asitli içecekler ve dondurma reklamları içerisinde sıkıntılı hususlar var. Özellikle dondurma reklamlarında genel ahlak sınırını aşan sorunlar olabiliyor" dedi.

RTÜK dondurma reklamlarına müdahale edecek: 'Genel ahlak sınırlarını aşan sorunlar olabiliyor'

Reklam içeriklerinde bazı düzenlemelere gidileceğini belirten RTÜK İzleme ve Değerlendirme Daire Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı, “Asitli içecekler ve dondurma reklamları içerisinde sıkıntılı hususlar var. Özellikle dondurma reklamlarında genel ahlak sınırını aşan sorunlar olabiliyor" dedi.

11 Kasım 2019 Pazartesi 10:31
RTÜK dondurma reklamlarına müdahale edecek: 'Genel ahlak sınırlarını aşan sorunlar olabiliyor'

RTÜK İzleme ve Değerlendirme Daire Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı TBMM Dilekçe Komisyonu Obezite İle Mücadele Alt Komisyonu’nda sunum yaptı.

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre Ellialtı buradaki sunumda dondurma reklamlarının içeriğiyle ilgili olarak düzenlemeye gidileceğini şu sözlerle anlattı:

“Daha önce asitli içecekler ve dondurma reklamları içerisinde kesmiştik. Reklamverenler ve Reklamcılar Derneği’yle görüşerek içeriklerde bazı düzenlemelere gidiyoruz. Son olarak, biz dondurma reklamlarıyla ilgili birkaç hafta içerisinde, çünkü nisan ve mayıs ayında yayınlanmaya başlayacak ama yayınlandıktan sonra bizim ceza vermemizin de çok büyük bir etkisi olmuyor. O reklamlar çekilmeden biz kendileriyle görüşüyoruz, toplantı yapacağız. Bu reklamlar içerisindeki sıkıntılı hususlar ve özellikle dondurma reklamlarında genel ahlak sınırını aşan sorunlar olabiliyor."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
ObeziteTbmmDondurmaMurat EllialtıRTÜK
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