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RTÜK Başkanı Şahin TÜRKSAT'tan istifa etti!

Cumhuriyet Hak Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin grup toplantısında,  RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinin yasayla bağdaşmadığını ve bu yanlışın giderilmesi için de mevcut üye İlhan Taşcı’nın istifa istemli dilekçe vereceği bilgisini paylaşarak, “Bu yanlış düzeltilinceye kadar bu uygulamayı sürdüreceği” açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Ebubekir Şahin'in TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiği bilgisine ulaşıldı.

RTÜK Başkanı Şahin TÜRKSAT'tan istifa etti!

Cumhuriyet Hak Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin grup toplantısında,  RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinin yasayla bağdaşmadığını ve bu yanlışın giderilmesi için de mevcut üye İlhan Taşcı’nın istifa istemli dilekçe vereceği bilgisini paylaşarak, “Bu yanlış düzeltilinceye kadar bu uygulamayı sürdüreceği” açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Ebubekir Şahin'in TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiği bilgisine ulaşıldı.

05 Kasım 2019 Salı 21:12
RTÜK Başkanı Şahin TÜRKSAT'tan istifa etti!

Gelişmeyi paylaşan RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşçı oldu. Taşçı, sosyal medya hesabından “CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun bugünkü grup toplantısında dikkat çektiği RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti” mesajını paylaştı.

Taşçı: İstifa kararı yerinde

RTÜK Başkanı Şahin'in istifasını Cumhuriyet'e değerlendiren Taşçı, "Bizim hiç kimseyle kişisel meselemiz yoktur, olamaz da. Biz RTÜK üyesi olarak tarafsızız ama hukukun bizatihi tarafıyız. Ortada yasaya aykırılık, hukuksuzluk varken bunu görmezden gelemeyiz. Sayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün grup toplantısındaki değerlendirmeleri önemliydi yol göstericiydi. Olması gereken Ebubekir Şahin'in istifa etmesiydi. Bu bakımdan verdiği istifa kararı yerindedir. Hukuka aykırılığın giderilmesi bakımından istifa kararı isabetlidir"açıklamasında bulundu.

Ne olmuştu?

Ebubekir Şahin RTÜK Başkanlığı’nın yanı sıra 11 Haziran 2019 tarihinde de TÜRKSAT Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmişti. CHP Kontenjanından seçilen üyeler Üst Kurul toplantısında şifahen Şahin’e istifa çağrısında bulunmuş, sonuç alınamayınca da yazılı başvuruda bulunmuşlardı. 

CHP kontenjanından RTÜK üyesi olan Faruk Bildirici, geçen hafta yapılan Üst Kurul Toplantısında, tarafsızlığını yitirdiği, gizli kararları açıkladığı, yayın kuruluşlarında lehe ve aleyhe tutum sergilediği gerekçesi ile oyçokluğu ile üyelikten çekilmiş sayılmıştı.

'RTÜK başkanı yasalara aykırı gelir sağlıyor'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Faruk Bildirici'nin RTÜK üyeliğinin düşürülmesine ilişkin, "RTÜK diye bir kuruluşumuz var. Dünyanın parası var, çok büyük imkanları var. Aldıkları aylık olağanüstü. Her partiden üye seçildi bizden de iki tane var. Biri Faruk Bildirici. Gönderdik. Fakat gitti baktı ki RTÜK Başkanı yasalara aykırı gelir sağlıyor. ve dolayısıyla bunun doğru olmadığını, atandığı yönetim kurullarından istifa etmesi gerektiğini söyledi. Bunu seslendirdi bir yolsuzluk olayını dillendirdi. Bunun için sen misin dediler oturuyor 6 kişi RTÜK üyeliğini düşürüyorlar. Parlamentonun üzerinde gücü görüyor musunuz? Kendi kendilerini çalıp oynuyorlar. Sanıyorlar ki biz bundan vazgeçeceğiz. Sanıyorlar ki bundan sonra gelenler de aynı iddiaları sürdürmeyecekler" açıklamasında bulunmuştu. 

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinin yasayla bağdaşmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Kendi görev alanıyla ilgili olan bir yere yönetici olarak atanamaz. Bu zat TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğine atanıyor. Yayım iletim yetkisi bulunan ve 06118 sicil numarasıyla kayıtlı bir platform. Doğrudan RTÜK'le ilişkili. Ahlaksızca para alıyor buradan.  Orada tarife belirleyip RTÜK'e gelip bunu uyguluyor. Kendisini uyardık, buradan istifa et dedik. Arpalık kadar kuruluş var, git oralardan paranı al" ifadelerini kullanmıştı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 06.11.2019 14:00
Anahtar Kelimeler:
Faruk BildiriciKemal Kılıçdaroğluİlhan TaşçıTürksatRTÜKEbubekir şahin
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