ROSI yöntemi ile Türkiye’nin 'ilk bebeği' dünyaya geldi!

Son dönemde gelişen ROSI teknolojisi ile özellikle azospermi dediğimiz erkek kısırlığına, yani menide hiç canlı veya olgun sperm hücresi bulunmaması durumuna rağmen, çiftlerin çocuk sahibi olma şansı bulunuyor. Temelleri Japonya’da atılmış olan ROSI işlemi, Türkiye’de de ilk meyvesini verdi ve azospermi nedeniyle çocuk hayallerini yitirmiş çiftlere de umut oldu. Bu yöntemle bugün doğan ilk bebeğin, doğal yollarla dünyaya gelen bebeklerden hiçbir farkının olmadığı ve son derece sağlıklı olduğu belirtildi.

11 yılın ardından müjdeli haber geldi!

Doğal yollarla ve başka tedavi yöntemleri ile 11 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı deneyen Gülçimen ailesi, çareyi ROSI yöntemiyle buldu. Bu yöntemle sağlanan gebelik süreci son derece sağlıklı geçti ve bugün Ayaz Sefa bebek dünyaya gözlerini açtı. Centrum Clinic Kadın Sağlığı Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu Türkiye’de bir ilk gerçekleştiği için heyecanlı olduklarını belirtti ve süreci anlattı: “Bugün Türkiye’de hepimizin heyecanla beklediği bir ilk gerçekleşti ve ROSI yöntemi ile gebe kalmış ilk hastamız bebeğine kavuştu. Beklenenden 15 gün önce dünyaya sağlıklı bir erkek bebek geldi. Doğum epidural yoluyla gerçekleşti. Şu an annenin de bebeğin de durumu gayet iyi. Aile de biz de çok heyecanlı ve mutluyuz.”

Azospermi yüzünden umudunuzu yitirmeyin!

Azospermi sebebiyle çocuk sahibi olamayan çiftlere yeni bir umut kapısı olan ROSI yöntemini, Prof. Dr. Recai Pabuçcu şöyle anlatıyor: “ROSI yöntemi, son teknoloji bir işlem ve Türkiye’de de yeni uygulamaya başladığımız, başarısına şahit olduğumuz bir yöntem. Önce azosperminin sebepleri detaylıca araştırılıyor ve çözüm üretiliyor. Ancak bu çözümlerle başarı sağlanamadığında çocuk sahibi olmak için ROSI yöntemine başvuruluyor. Bu yöntemle yapılan detaylı aramada öncül yuvarlak sperm hücrelerini bulunuyor ve normalde yumurtayı döllemesi mümkün olmayan spermlere özel dölleme işlemleri uygulanıyor. Bu işlemle elde ettiğimiz embriyoları transfer ederek ROSI işlemini gerçekleştiriyoruz.”

Bebekler son derece sağlıklı!

ROSI yöntemiyle elde edilen gebeliklerde herhangi bir sağlık sorunu gözlemlenmedi. Gebe kalındıktan sonraki tüm süreç normal seyrinde ilerliyor. Bugün Türkiye’de bu yöntem ile dünyaya gelen ilk bebek Ayaz Sefa da son derece sağlıklı!

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