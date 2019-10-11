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Roket saldırısında hayatını kaybeden 9 aylık Muhammed toprağa verildi!

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine YPG tarafından düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda hayatını kaybeden Suriye uyruklu 9 aylık Muhammed Omar gözyaşları arasında toprağa verildi.

Roket saldırısında hayatını kaybeden 9 aylık Muhammed toprağa verildi!

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine YPG tarafından düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda hayatını kaybeden Suriye uyruklu 9 aylık Muhammed Omar gözyaşları arasında toprağa verildi.

11 Ekim 2019 Cuma 14:38
Roket saldırısında hayatını kaybeden 9 aylık Muhammed toprağa verildi!

Şanlıurfa Valiliği’nde düzenlenen törenin ardından Omar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Akçakale ilçesindeki Sanayi Camisi'ne getirildi.

Cenaza namazı sınır bölgesine uzak bir noktada bulunan Sanayi Camisinde kılındı. Roketlerin dün Akçakale'ye sınır hattına yakın bir noktaya düşmesi üzerine cenaze namazı sınır hattına uzak noktadaki Sanayi Camisinde kılındı. Cenaze namazı nedeniyle polis cami çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Camiye giren vatandaşlar üst aramasından geçirildi.

Cenaze namazı öncesi eşi Fatina'yı teselli etmeye çalışan baba Muhammed Hani, gazetecilerin soruları üzerine gözyaşı döktü ve konuşmakta güçlük çekti.

Baba Muhammed Hani, "Terör örgütü YPG evleri bombalıyor, çocuğum öldü. Allah YPG'nin evlerini başlarına yıksın inşallah" diye konuştu.

Muhammed Hani ve eşi Fatina'yı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevlileri teskin etmeye çalıştı.

Öte yandan 9 aylık Muhammed Omar'ın "Hale" ve "Yasmin" isimli ablalarının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Terör örgütü, bebeği yatağında şehit etti” dedi.

Yalçınkaya, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Akçakale, yüz yıldır terörün dışında, Türk bayrağının, devletinin yanındadır. Tel Abyad da yüz yıldır teröre bulaşmadı, Batılı devletlerin desteğiyle terör buraya geldi. Lojistik destek sağlayanlar, bu terörü burada yeşertenler, destekleyenler utansın" diye konuştu.

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