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Reyhanlı'daki patlamayla ilgili 2 kişi tutuklandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilde meydana gelen ve araçtaki 3 Suriyelinin öldüğü patlamayla ilgili adliyeye sevk edilen 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Reyhanlı'daki patlamayla ilgili 2 kişi tutuklandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilde meydana gelen ve araçtaki 3 Suriyelinin öldüğü patlamayla ilgili adliyeye sevk edilen 6 kişiden 2'si tutuklandı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:26
Reyhanlı'daki patlamayla ilgili 2 kişi tutuklandı

Reyhanlı'da 5 Temmuz'da meydana gelen patlamaya ilişkin 21 kişiyi gözaltına alan polis, Reyhanlı ve İskenderun ilçelerinde yaptığı çalışmalar sonucunda bir zanlıyı daha yakaladı.

Daha önce şüphelilerden 9'unun sınır dışı edildiği, 3'ünün tutuklandığı, ikisinin ise serbest bırakıldığı soruşturma kapsamında emniyetteki 8 zanlıdan 6'sının daha işlemleri tamamladı.

Adliyeye sevk edilenlerden ikisi tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suriyeli 3 zanlı ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Diğer 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, patlamayla ilgili, "Şu ana kadar yapılan tespitler, olayın terörle bağlantılı olabileceği yönünde" ifadelerini kullanmıştı.

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