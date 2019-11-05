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Reuters'a konuşan Türk yetkili: Bağdadi'nin kız kardeşini yakaladık

Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir Türk yetkili, IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin 65 yaşındaki kız kardeşi Rasmiya Awad'ı Suriye'nin kuzeyindeki Azez kentinde yakaladıklarını bildirdi.

Reuters'a konuşan Türk yetkili: Bağdadi'nin kız kardeşini yakaladık

Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir Türk yetkili, IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin 65 yaşındaki kız kardeşi Rasmiya Awad'ı Suriye'nin kuzeyindeki Azez kentinde yakaladıklarını bildirdi.

05 Kasım 2019 Salı 06:52
Reuters'a konuşan Türk yetkili: Bağdadi'nin kız kardeşini yakaladık

Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir Türk yetkili, "Bağdadi'nin kız kardeşini Suriye'nin kuzeyinde yakaladık ve gözaltı merkezimize aldık" açıklamasında bulundu.

Yetkili, Bağdadi'nin kız kardeşinin eşi, gelini ve 5 çocuğuyla birlikte Suriye'nin kuzeyinde yer alan Azez kenti yakınlarında yapılan bir baskınla yakalandığını belirterek, yetişkinlerin gözaltı merkezinde sorgulandığı bilgisini verdi.

AP ajansına konuşan bir yetkili de, Awad'ın IŞİD'le bağlantılı olduğundan şüphelendiklerini belirterek, "Bir tür istihbarat madeni, örgüt hakkındaki anlayışımızı önemli ölçüde geliştirebilir" ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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