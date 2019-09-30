Resmi Gazete'de Yayınlandı! Polis Olma Sağlık Şartları Değişiyor!

İçişleri Bakanlığı tarafından bir karar hazırlandı ve Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Bu karara göre polis alımı sağlık şartlarında değişiklik yapıldı.

POLİS ALIMI SAĞLIK ŞARTLARINDA DÜZENLEME

Konu ile ilgili olarak Emniyet Teşkilat Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe göre polis olmak isteyenlerin sağlık kurulu raporlarında İçişleri Bakanlığı tarafından değişikliğe gidildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre polis olmak isteyen ya da polisliğe geri dönmek isteyen adaylar A dilim sağlık şartlarına uymak durumunda kalıyor. Bu bağlamda adaylar sağlık raporlarını tam teşekküllü hastanelerden alabileceklerdir.

Yapılan bir diğer düzenleme ise psikiyatrik hastalığı olanlar memur olarak EGM'de görev alamayacak. Bunun yanı sıra Polis Meslek Yüksekokulları'ndan mezun olan aday polisler A-B-C sağlık şartları ile birlikte Emniyet Hizmetleri sınıfında yer alabilecek.

Ayrıca yapılan düzenlemede kimlerin emniyet teşkilatına memur olarak atanamayacakları da belirtildi. Buna göre E sınıfı sağlık şartları taşıyanalar ise Emniyet Teşkilatı'na memur olarak atanamayacak.

Polisliğe geri dönüşte ise D grubu sağlık şartları taşıyanlarEmniyet Hizmetleri Sınıfına atanamayacak.

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