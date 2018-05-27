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Resmi Duyuru Geldi: En Az Lise Mezunu 7 Bin Bekçi Alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan çarşı ve mahalle bekçisi alımına ilişkin resmi duyuru geldi. Bekçi alımı duyurusu.

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Resmi Duyuru Geldi: En Az Lise Mezunu 7 Bin Bekçi Alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan çarşı ve mahalle bekçisi alımına ilişkin resmi duyuru geldi. Bekçi alımı duyurusu.

27 Mayıs 2018 Pazar 14:05
Resmi Duyuru Geldi: En Az Lise Mezunu 7 Bin Bekçi Alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan çarşı ve mahalle bekçisi alımına ilişkin resmi duyuru geldi.

İl kontenjanları ve başvuru şartlarının önümüzdeki günlerde netleşeceğinin belirtildiği duyuruda 7 bin kişilik alımla ilgili "772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak İl Valiliklerinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 7.000 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır. Alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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Son Güncelleme: 27.05.2018 14:13
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