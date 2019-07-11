Instagram için resimli 15 Temmuzmesajları, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nün bu yıl da ülkemizde anılacak olması nedeniyle araştırılmaya başlandı. Peki Instagram için resimli 15 Temmuz mesajları nelerdir? Ayrıntılar haberimizde.

INSTAGRAM İÇİN RESİMLİ 15 TEMMUZ MESAJLARI

15 TEMMUZ ŞEHİTLER LİSTESİ

ÖMER HALİS DEMİR

Şehadet emrini kahramanca gözünü kırpmadan yerine getirdi, darbeci hainlerin kurşunlarıyla şehit düştü. Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir, evli ve iki çocuk babasıydı. Özel Kuvvetler askeri Ömer Halisdemir, yurt içi ve yurt dışında birçok görevde yer aldı. 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı paşanın, darbeci generali “vur” emrini yerine getirerek darbe girişiminin engellenmesinde büyük rol oynadı. Şehit Astsubay Ömer Halisdemir, Özel Kuvvetler Komutanlığı’na yanındaki korumalarıyla birlikte girerken darbeci generali vurarak öldürdü. Darbeci hainler tarafından 30 kurşunla şehit edildi. Kahraman asker Ömer Halisdemir’in cenazesi Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu kasabasında son yolculuğuna uğurlandı.

MUSTAFA CAMBAZ

53 yaşındaki Mustafa Cambaz, Yenişafak Gazetesi'nde foto muhabiriydi. Batı Trakya'nın Gümülcine kentinde doğan Mustafa Cambaz, Yunan ordusunda askerlik yapmayı reddettiği için Yunanistan vatandaşlığından çıkarılmıştı. Evli ve bir çocuk babasıydı. Şehidin eşi, "Gitme dedim ama 'Bu olaylar başlamışken beni evde tutamazsın' dedi." ifadesini kullanıyor. Sosyal medya adresinden, "Başkomutan Erdoğan'ın isteği ve emriyle sokağa çıkıyoruz." mesajını paylaştı. Ardından darbecilere karşı direnmek için sokağa çıktı. Çengelköy Karakolu'nu basan darbeciler tarafından göğsünden iki kurşunla şehit edildi. Şehit olduğunda vatansızdı, 15 Ağustos'ta Bakanlar… Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığına alındı. Türkiye'deki tüm ulu camileri bir kitapta toplamak hayallerinden biriydi.

İLHAN VARANK

45 yaşındaki Prof. Dr. İlhan Varank, Milli Eğitim Bakanlığı Bursu kazanarak ABD Ohio State Üniversitesinde bilgisayarlı öğretim teknolojileri alanında master yaptı, daha sonra aynı alanda doktorasını tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölüm başkanlığı görevini yürütüyordu. Evli ve iki çocuğu vardı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank’ın da ağabeyi olan İlhan Varank, darbe girişimini duyar duymaz sokağa çıktı, direnen vatandaşlarla birlikte darbecilere karşı mücadele etti. Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir binası önünde darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit düştü. Şehit İlhan Varank, Fatih Camii’ndeki cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

EROL OLÇOK

Dava insanı, dava yolunda şehit düştü. 5 Mart 1962 yılında Çorum’un Mecideyekavak Köyü’nde doğan Erol Olçok, evli ve üç çocuk babasıydı. 54 yaşındaki reklamcı Erol Olçok, Türkiye’de en önemli siyasi iletişim kampanyalarının duayeniydi. 14 yıllık AK Parti iktidarının, başarıdan başarıya koşan tüm seçim kampanyalarında onun damgası vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilişkisini hiçbir zaman profesyonel bir ilişki olarak tanımlamadı. Her zaman dava, yol ve kader arkadaşlığı olarak gördü. İlk oğluna Abdullah Tayyip adını verdi. Oğluyla birlikte şehadet şerbetini içti. 15 Temmuz gecesi oğlu Abdullah Tayyip ile gittiği Boğaziçi Köprüsü'nde hain darbeciler tarafından şehit edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreninde, "Erol benim bir yol arkadaşımdı Abdullah pırlanta bir yavrumuzdu. Mekanı cennet olsun inşallah." diyerek gözyaşlarını tutamadı. Şehit Erol Olçok, Altunizade İlahiyat Fakültesi Camii’ndeki cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı’nda evladı Abdullah Tayyip ile yan yana defnedildi.

ABDULLAH TAYYİP OLÇOK

Babasının ısrarına aldırmadı, genç yaşta şehadet şerbeti içmeye koştu. 16 yaşındaki Abdullah Tayyip Olçok, duayen isim Erol Olçok'un oğluydu. Koşuyolu Özel Birey Temel Lisesi’nde eğitim görüyordu, mezun olup hukuk fakültesine girecekti. 15 Temmuz gecesi babası dava insanı Erol Olçok, hain darbecilere karşı sokağa çıkınca o da bir an bile tereddüt etmedi. Babasıyla birlikte omuz omuza direndi. Hain darbecilerin Boğaziçi Köprüsü'nde açtığı ateş sonucu babasıyla birlikte şehadet makamını seçti. Ona isim verenler 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazesinin başındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Erol benim bir yol arkadaşımdı; Abdullah pırlanta bir yavrumuzdu. Mekânı cennet olsun inşallah” derken gözyaşlarını tutamadı. Abdullah Tayyip Olçok, Altunizade İlahiyat Fakültesi Camii’ndeki cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı’nda babasıyla yan yana defnedildi.

BÜLENT AYDIN

1969 doğumlu Topçu Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın hain darbe gecesi ilk şehit olan askerlerden biri oldu. Özel Kuvvetler’dendi, 5 yıl önce emekli oldu ama "daha genciz" diyerek çalışmaya devam etti. Darbeci hainler ilk olarak Genelkurmay Başkanlığı’nı basmıştı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın koruma astsubayı Bülent Aydın, komutanını korurken darbeci hainler tarafından vuruldu. Onu almaya giden ambulansa da ateş açıldı. Kahraman Astsubay Bülent Aydın şehit oldu. Ağabeyi, "Kardeşim Bülent öğle yemeğini birlikte yediği arkadaşı tarafından şehit edildi" dedi. Astsubay Bülent Aydın, darbecilere karşı ilk kurşunu sıkanlardan… Eşi Şahnaz Aydın, eşinin, darbecilere karşı ilk kurşunu sıkarak darbenin seyrini değiştirdiğini söyledi. Şehit Bülent Aydın şimdi Ankara’nın Mamak ilçesindeki Cebeci Askeri Şehitliği’ndeki ebedi istiratgahında…

HALİL KANTARCI

37 yaşındaki Halil Kantarcı, küçük yaştan beri İslami mücadele içindeydi. 28 Şubat döneminde henüz 15 yaşındayken haksız yere idamla yargılandı, 10 yıl hapis yattı, suçsuz olduğu anlaşılınca serbest bırakıldı. 15 Temmuz gecesi sosyal medyada arkadaşlarını direnişe çağırmış, " Ateş ediyorlar. Millet birikiyor. Allah büyük" paylaşımında bulunmuştu. Darbeci hainlerin açtığı ateşte, İstanbul Çengelköy’de şehit düştü. Yanındaki ağabeyine son sözleri, “'Eşimi ve çocuklarımı çok seviyorum.

Onları ümmete emanet ediyorum'’ oldu. Şehidin eşi, “Onunla bir mücahit olduğunu düşündüğüm için evlendim, gururluyum” dedi. Kantarcı, geride 9 aylık, 2,5 yaşında ve 9 yaşında 3 yetim evlat bıraktı. Şehit Halil Kantarcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı törenle İstanbul Fatih Camii’ndeki cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

ZİYA İLHAN DAĞDAŞ

5 Temmuz darbe girişiminden 4 gün önce Erzincan'dan Ankara'ya Kara Harp Okulu Bando Bölük Komutanlığı'na tayin edilen ve bekar olan Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş, ev kiralayıp yerleşme hazırlıkları yapıyordu. Darbe gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine sivil kıyafetle Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne giden Astsubay Dağdaş, başına isabet eden tek kurşunla yaşamını yitirdi. 31 yaşındaki Dağdaş'ın Muğla'da yaşayan ailesi, darbe girişimi sonrası oğlundan haber alamayınca Ankara'ya gitti. İlk etapta oğlunun gözaltına alınan askerler arasında olduğunu düşünen anne Bilsen Dağdaş, listede çocuğunun adını bulamayınca bu kez hastanelerin yolunu tuttu. Altı gün oğlunu arayan anne Dağdaş, son çare olarak Ankara Adli Tıp Kurumu'na gitti. Burada kimliksiz cenazeler olduğunu öğrenen Bilsen Dağdaş, DNA örneği verdi. Darbe girişiminden tam 8 gün sonra adli tıp kurumundaki görevlilerin kendisini aramasıyla acı haberi alan anne Dağdaş, oğlunun cenazesine ulaştı. Ancak durumunun belirsizliği nedeniyle şehit olduğu duyurulmayan Astsubay Dağdaş'ın şehit sayılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruldu. Savcılık, soruşturmanın ardından Dağdaş'ın FETÖ'cü askerler tarafından şehit edildiğini duyurdu. Şehidin naaşı, 15 Temmuz darbe girişiminden 6 ay sonra memleketi Muğla'daki mezarlıktan alınarak, askeri törenle Garnizon Şehitliği'ne defnedildi.

AYŞE AYKAÇ

44 yaşındaki Ayşe Aykaç, ev hanımıydı. Ev hanımı Aykaç, kalkışmayı öğrendikten sonra hemen abdest alarak, namaz kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "sokağa çıkın" çağrısına uyan Aykaç, evdekilerle helalleşerek vatan ve millet sevdasıyla yollara düştü. Eşiyle birlikte yan yana Boğaziçi Köprüsü'ne doğru yola çıktı. Aykaç çifti, Altunizade'ye gelince araçlarından inerek, darbeci hainleri önlemek için köprüye doğru yürüdü. Ayşe Aykaç, köprüye girişte darbeciler tarafından vatandaşların üzerine açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Köprüye ön saflarda yürüyenler arasında bulunan Ayşe Aykaç, arkasında gözü yaşlı 4 çocuk bıraktı. Aykaç'ın cenazesi istanbul Çengelköy'de son yolculuğuna uğurlandı.

FATİH SATIR

26 yaşındaki Fatih Satır, pilot olma hayalleri kuruyordu. Pilotluk sınavını kazanmış, mülakata girmeyi bekliyordu. "Baba ölmek var, dönmek yok. Hakkını helal et. Şehit olmaktan geriye dönüş yok. Sizi çok seviyorum" diyerek yola çıktı. Sarıyer’den İstinye’deki Borsa İstanbul’un önüne geldi. Hain darbecilerin açtığı yaylım ateşi sonucu şehit düştü. Şehidin babası, “"Şehit oğlumun üzerindeki kanlı bayrağı asla yıkatmam" diyor. Demokrasi şehidi Fatih Satır'ın cenazesi İstinye Aile Kabristanlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

AHMET ORUÇ

Doğumları bir, şehit olmaları bir oldu. Adanalı ikiz kardeş Ahmet ve Mehmet Oruç, Adana'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görev yapıyorlardı. 6 ay arayla evlendiler, Ahmet Oruç’un eşi 7 aylık hamileydi. Helikopter pilotu eğitimi almak için Ankara’ya geldiler. 15 Temmuz gecesi Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlğı’ndaydılar. Hain darbeciler, ele geçirdikleri savaş uçaklarıyla Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı’na bomba yağdırdılar.

MEHMET ORUÇ

İkiz polis memurları, aynı anda şehadet şerbetini içtiler. İkiz oğullarını kaybeden Baba Hacı Ali Oruç cenaze töreni sırasında "Oğullarım. Beni bırakıp nereye gittiniz? Ben sizsiz ne yapacağım." diyerek gözyaşı döktü. Şehitler Mehmet ve Ahmet Oruç, son yolculuklarına Adana’da binlerce kişinin katıldığı törenle uğurlandı.

DEMET SEZEN

3 yaşındaki bebeğini yatağında uyuttu, son görevi için Özel Harekat Daire Başkanlığı’na gitti, şehadet şerbetini içti. 31 yaşındaki komiser Demet Sezen, Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Şubesi Sosyal Hizmetler Bürosu'nda çalışıyordu. En zor işi yapanlardandı. Şehit ailelerine acı haberi veriyor, “Yavrunuz, anneniz, babanız şehit oldu” diyordu. 15 Temmuz gecesi 3 yaşındaki oğlu Hüseyin Alp’i uyuduğu yatağında bırakıp, Özel Harekat Daire Başkanlığı’na gitti. Hain darbecilerin ele geçirdiği savaş uçaklarıyla yaptığı saldırı sonrası şehit düştü. Birçok kez, şehit yakınlarına, “Şehitlik, şahadet en büyük mertebe” demişti. Şehidin adı memleketi Nevşehir Avanos’ta yaşayacak.

ADİL BÜYÜKCENGİZ

52 yaşındaki Adil Büyükcengiz, evli ve 3 kız çocuğu babasıydı. Deri sektöründe faaliyet gösteren bir işadamıydı. 15 Temmuz akşamı darbecilere direnmek için Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye binasının önüne koştu. Büyükcengiz, hain darbecilerin zırhlı araçlarına göğsünü siper etti ama darbecilerin halkın üzerine ateş açması sonucu sırtından vurularak şehit edildi. Şehidin ailesi, "Bu memlekete 10 Adil feda olsun" dedi. Şehit Adil Büyükcengiz, Zeytinburnu Yenidoğan Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Edirnekapı Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlandı. Adil Büyükcengiz’in adı Pendik Adil Büyükcengiz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yaşayacak.

ÜMİT GÜDER

63 yaşındaki Ümit Güder, emekliydi ama geçim zorluğu nedeniyle bir firmada servis şoförlüğü yapıyordu. Evli ve 5 çocuk babasıydı. Hain darbe girişimi sırasında destan yazan Kazan'ın kahramanlarından oldu. Eşi ve 18 yaşındaki oğluyla birlikte hain darbecilerin merkezi konumundaki Akıncı 4.Ana Jet Üs Komutanlığı’nın önüne gitti. Hainlerin gasp ettiği savaş uçaklarının kalkmasını engellemek isterken darbeci askerlerin açtığı ateşle yaralandı. Hastaneye kaldırılan Güder, 5 gün dayanabildi ve şehit düştü. Şehit Ümit Güder, Ankara Kazan Şehitliği'nde defnedildi.

EMRAH SAPA

31 yaşındaki Emrah Sapa, Ankara Kazan’da prefabrik yapım işinde çalışıyordu. Evliydi. 15 Temmuz gecesi sosyal medya adresinden, "Cumhurbaşkanım, Anadolu evlatları bütün mevcudiyetiyle emrindedir, talimatını bekler" paylaşımı yaptı. Ardından hainlerin merkez üssü konumundaki Akıncı Üssü’ne doğru yola çıktı, Kazan direnişinin sembollerinden biri oldu. Akıncı Üssü kapısındaki darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit düştü. Şehidin eşi, “Vatan sağ olsun” dedi, babası ise, “Vatan sağ oldu, millet sağ oldu. Onların, milletin sayesinde biz ayaktayız." diye konuştu. Şehit Emrah Sapa, memleketi Ordu’nun Korgan ilçesinde aile kabristanlığında son yolculuğuna uğurlandı.

ENGİN TİLBAÇ

Öğrenci Henüz 16 yaşında olan Engin Tilbaç, 15 Temmuz gecesi darbe girişimini protesto ederken tankın altında kalarak şehit oldu. Yüzü tanınmaz halde olduğu için kimliği tespit edilemeyen Tilbaç’ın ailesi, üç gün boyunca Tilbaç’ı aradıktan sonra sonucu DNA testi ile gencin hayatını kaybettiğini öğrendi. Genç şehidin annesi zihinsel, babası fiziksel engelliydi. Malatyalı Engin Tilbaç, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘meydanlara inin’ çağrısıyla birlikte dışarı çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimini protesto eden 16 yaşındaki Tilbaç, Baştabya Kışlası önüne giderek darbecilerin karşısına dikildi. Kışladan çıkış yapan tankları engellemek isterken şehit edilen Engin Tilbaç’ın ailesi, memleketleri Malatya’da tatildeydi. Çocuklarından 3 gün boyunca haber alamayan zihinsel engelli anne ve fiziksel engelli babaya, aranan oğullarının acı haberini Adi Tıp verdi. Adli Tıp ekiplerinin yaptığı DNA testi sonucunda kışla önünde tanklarla şehit edilen siviller içinde Sultangazili 16 yaşındaki Engin Tilbaç da bulundu. Şehit Tilbaç’ın cenazesi, 21 Temmuz’da memleketi Malatya’ya götürülerek Pütürge’ye defnedildi. Şehidin ismi, Adıyaman’da bir anaokuluna verildi.

MURAT AKDEMİR

27 yaşındaki Murat Akdemir, Rize'nin Kalkandere ilçesine bağlı Dülgerli Köyündendi. 1 çocuk babası Akdemir, dürümcü dükkanı işletiyordu. Darbe girişimi gecesi, 'Reis bizi çağırıyor anne, şehit olmaya gidiyorum' diyerek evden çıktı. Köprü üzerindeki darbecileri engellemek için çıktığı yolda Üsküdar Çengelköy'de darbeci bir albayın kurşunlarının hedefi oldu, şehit düştü. Şehit Murat Akdemir, binlerce kişinin uğurladığı törenle, Üsküdar Kandilli Mezarlığı'na defnedildi.

ÜMİT ALKAN

41 yaşındaki polis memuru Münür Alkan, evli ve bir kız babasıydı. Bolu’da görev yapan Alkan, bir süre önce İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın koruma polisi olarak atanmıştı. Görevini de son nefesine kadar sürdürdü. 15 Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü’nde darbecilerin açtığı ateş sonucu İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan’ı korurken şehit düştü. Şehit polis memuru Alkan, baba ocağı Tekirdağ’da son yolculuğuna uğurlandı.

YASİN YILMAZ

35 yaşındaki Yasin Yılmaz, Ankara’nın Kazan ilçesinde bir markette çalışıyordu. Evli ve bir çocuk babasıydı. Hain girişim sırasında darbecilerin merkezi konumundaki Akıncı Üssü'ne gitti, darbecilere karşı mücadele etti. Yılmaz, 15 Temmuz gecesi protesto gösterisi sırasında Akıncı Üssü'nden açılan ateş sonucu şehit oldu. Yasin Yılmaz’ın cenazesi memleketi Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesi'ne bağlı Oluközü beldesinde kılınan cenaze namazından sonra belde mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

ŞEHİT POLİSLER

Meriç ALEMDAR,

Zafer KOYUNCU,

Önder GÜZEL,

Mustafa TECİMEN,

Fikret Metin ÖZTÜRK,

Dursun ACAR,

Ufuk BAYSAN,

Münir Murat ERTEKİN,

Cüneyt BURSA,

Bülent YURTSEVEN,

Zeynep SAĞIR,

Kübra DOĞANAY,

Muhsin KİREMİTCİ,

Gülşah GÜLER,

Seher YAŞAR,

Cennet YİĞİT,

Varol TOSUN,

Hüseyin GORAL,

Hurşut UZEL,

Erol İNCE,

Mehmet KARACATİLKİ,

Murat ELLİK,

Niyazi ERGÜVEN,

Edip ZENGİN,

Turgut SOLAK,

Demet SEZEN,

Hakan YORULMAZ,

Eyyüp OĞUZ,

Feramil Ferhat KAYA,

Mustafa SERİN,

Halil HAMURYEN,

Seyit Ahmet ÇAKIR,

Halit GÜLSER,

Alpaslan YAZICI,

Faruk DEMİR,

Sevda GÜNGÖR,

Mehmet Akif SANCAR,

Aytekin KURU,

Fevzi BAŞARAN,

Yakup SÜRÜCÜ,

Mustafa ASLAN,

Akif ALTAY,

Birol YAVUZ,

Velid BEKDAŞ,

Murat ALKAN,

Mehmet DEMİR,

Yasin Bahadır YÜCE,

Ferhat KOÇ,

Yunus UĞUR,

Mehmet ORUÇ,

Ahmet ORUÇ,

Muhammet Oğuz KILINÇ,

Fırat BULUT,

Hüseyin KALKAN,

Köksal KAŞALTI,

Hasan GÜLHAN,

Mehmet Şevket UZUN,

Kemal TOSUN,

Serdar GÖKBAYRAK,

Münür ALKAN,

Ozan ÖZEN,

Mehmet ÇETİN,

Nedip Cengiz EKERI

ŞEHİT SİVİLLER

Ahmet ÖZSOY,

Akif KAPAKLI,

Ali ALITKAN,

Ali ANAR,

Ali İHSAN LEZGİ,

Ali KARSLI,

Alper KAYMAKCI,

Ayhan KELEŞ,

Battal İLGÜN,

Beytullah YEŞİLAY,

Bülent KARALI,

Cengiz POLAT,

Cuma DAĞ,

Davut KARAÇAM,

Emin GÜNER,

Emrah SAPA,

Erkan ER,

Erkan YİĞİT,

Fatih KALU,

Fazıl GÜRS,

Fuat BOZKURT,

Hakan GÜLŞEN,

Hakan ÜNVER,

Halil IŞILAR,

Hasan ALTIN,

Hasan YILMAZ,

Hüseyin GÜNTEKİN,

İbrahim ATEŞ,

İzzet ÖZKAN,

Lokman BİÇİNCİ,

Lütfi GÜLŞEN,

Medet EKİZCELİ,

Mehmet GÜLŞEN,

Mehmet KOCAKAYA,

Mesut YAĞAN,

Muhammed YALÇIN,

Mustafa KARASAKAL,

Mustafa KOÇAK,

Mustafa SOLAK,

Mustafa YAMAN,

Mutlu Can KILIÇ,

Muzaffer AYDOĞDU,

Necati SAYIN,

Necmi Bahadır DENİZCİOĞLU,

Oğuzhan YAŞAR,

Osman ARSLAN,

Osman EVSAHİBİOĞLU,

Ömer Can AÇIKGÖZ,

Ömer İPEK,

Ömer TAKDEMİR,

Özgür GENÇER,

Özkan ÖZENDİ,

Ramazan KONUŞ,

Rüstem Resul PERÇİN,

Samet CANTÜRK,

Selim CANSIZ,

Serkan GÖKER,

Suat AKINCI,

Suat ALOĞLU,

Sultan Selim KARAKOÇ,

Sümer DENİZ,

Şener DURSUN,

Tevhit AKKAN,

Uhud Kadir IŞIK,

Ümit GÜDER,

Vedat BÜYÜKÖZTAŞ,

Volkan CANÖZ,

Yakup KOZAN,

Yasin YILMAZ,

Yusuf ÇELİK,

Yusuf ELİTAŞ,

Ümit ÇOBAN,

Volkan PİLAVCI,

Aydın ÇOPUR,

Adil BÜYÜKCENGİZ,

Ahmet KARA,

Ahmet KOCABAY,

Akın SERTÇELİK,

Askeri ÇOBAN,

Ayşe AYKAÇ,

Barış EFE,

Batuhan ERGİN,

Burak CANTÜRK,

Burhan ÖNER,

Cemal DEMİR,

Cengiz HASBAL,

Çetin CAN,

Emrah SAĞAZ,

Engin TİLBEÇ,

Erdem DİKER,

Erhan DÜNDAR,

Erkan PALA,

Erol OLÇOK,

Fahrettin YAVUZ,

Fatih DALGIÇ,

Fatih SATIR,

Ferdi YURDUSEVEN,

Gökhan ESEN,

H. İbrahim YILDIRIM,

Haki ARAS,

Halil KANTARCI,

Hasan KAYA,

Hikmet BAYSAL,

Hüseyin KISA,

İbrahim YILMAZ,

İhsan YILDIZ,

İlhan VARANK,

İsmail KAYIK,

İsmail KEFAL,

Kader SİVRİ,

Kemal EKŞİ,

Köksal KARMİL,

Lokman OKTAY,

M. Fazlı DEMİR,

Mahir AYABAK,

Mahmut COŞKUNSU,

Mahmut EŞİT,

Mehmet Ali KILIÇ,

Mehmet GÜDER,

Mehmet KARAASLAN,

Mehmet Şefik ŞEFKATLIOĞLU,

Mehmet YILMAZ,

Mete SERTBAŞ,

Metin ARSLAN,

Muhammet AKSU,

Muhammet AMBAR,

Muharrem Kerem YILDIZ,

Murat AKDEMİR,

Murat DEMİRCİ,

Murat KOCATÜRK,

Murat MERTEL,

Murat NAİBOĞLU,

Mustafa CAMBAZ,

Mustafa KAYMAKÇI,

Onur Ensar AYANOĞLU,

Onur KILIÇ, Orhun GÖYTAN,

Osman YILMAZ,

Ömer CANKATAR,

Ramazan MEŞE,

Recep BÜYÜK,

Recep GÜNDÜZ,

Salih ALIŞKAN,

Samet USLU,

Servet ASMAZ,

Sevgi YEŞİLYURT,

Şenol SAĞMAN,

Şeyhmus DEMİR,

Şirin DİRİL,

Şuayip SEFEROĞLU,

Şükrü BAYRAKÇI,

Tahsin GEREKLİ,

Timur AKTEMUR,

Tolga ECEBALIN,

Türkmen TEKİN,

Ümit YOLCU,

Vahit KAŞÇIOĞLU,

Vedat BARCEĞCİ,

Yalçın ARAN,

Yılmaz ERCAN,

Yunus Emre EZER,

Zekeriya BİTMEZ,

Ramazan SARIKAYA,

Ali Mehmet VUREL,

Sedat KAPLAN,

Jaouad MERROUNE,

Murat İNCİ,

Abdullah Tayyip OLÇOK,

Mustafa DİREKLİ,

Özcan ÖZSOY,

Serhat ÖNDER,

Yasin Naci AĞAROĞLU

15 TEMMUZ'DA NE OLMUŞTU?

15 Temmuz darbe girişimi veya 2016 Türkiye askerî darbe teşebbüsü, darbecilerin verdiği isimle Harekat Yıldırım veya Yurtta Sulh Harekâtı, 15-16 Temmuz 2016 tarihleri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kendilerini Yurtta Sulh Konseyi olarak tanımlayan bir grup asker tarafından gerçekleştirilen askerî darbe teşebbüsü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin resmî internet sitesi ve TRT'de yayınlanan bildiride ordunun yönetime el koyduğu ifade edilerek ülkede sıkıyönetim ve sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklandı. İstanbul'daki Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü jandarma tarafından kapatıldı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ve yaklaşık 50 kadar milletvekilinin mecliste bulunduğu sırada F-16 savaş uçakları meclis üzerinde uçuş yaparak parlamentoyu dört kez bombaladı. Ankara'nın Beştepe semtinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na bombalama girişiminde bulunulsa da başarılı olunamadı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı suikast girişiminde bulunuldu. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ve Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi darbeyi gerçekleştiren askerler tarafından rehin alındı.

Gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk'te FaceTime aracılığı ile gerçekleştirdiği bağlantıda darbecilere hiçbir şekilde imkan tanınmayacağını ifade ederek halkı darbeye tepki göstermek için meydanlara ve havalimanlarına çıkmaya davet etti. Çağrının ardından, Türkiye'nin birçok ilinde darbe karşıtı protesto gösterileri düzenlendi.

16 Temmuz sabahı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda askerî darbe girişimi bastırıldı ve askerler silahları ile birlikte teslim oldu. Olaylar sonucunda 104'ü darbe yanlısı asker olmak üzere 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 1491 kişi yaralandı, farklı rütbelerden 8036 asker gözaltına alındı. Yargı ve sivil siyaset mensupları dahil olmak üzere toplam gözaltı sayısı 22 Temmuz tarihi ile birlikte 10 bini buldu. Bunun yanı sıra askerî, idari ve adli kurumlarda birçok kişi görevden alındı.

Gülen Hareketi destekli olduğu öne sürülen askerî darbe girişiminin ardından İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanununun anayasal düzene karşı suçlar kapsamında yer alan ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ve Türkiye Cumhuriyeti hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs’, ‘Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye teşebbüs’, ‘halkı, Türkiye Cumhuriyeti hükûmetine karşı silahlı isyana tahrik’ ve ‘cumhurbaşkanına suikast’ suçlarından soruşturma başlatıldı. 21 Temmuz'da Millî Güvenlik Kurulu toplantısı sonrasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından anayasanın 120. maddesi gereğince üç ay süreyle olağanüstü hâl ilan edildi. İlan edilen olağanüstü hâl darbe girişiminin ardından geçen 2 yıllık süreyi kapsayacak şekilde uzatıldı. Girişimin ardından başlatılan tasfiye süresince; Nisan 2018 itibarıyla, 160 bin kişi gözaltına alındı, FETÖ/PDY üyesi suçlamasıyla 50 bin kişi tutuklandı ve 152 bin kamu personeli görevlerinden ihraç edildi.

Darbe girişimi sonrası başta Fethullah Gülen'i iade etmediği gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte; aralarında Almanya ve Yunanistan'ın da olduğu birçok Avrupa Birliği üyesi ülke ile FETÖ üyelerinin iade süreçleri ve sığınma hakkı konularında siyasi ve diplomatik krizler yaşandı. Ayrıca, darbe teşebbüsünü gerçekleştiren FETÖ mensuplarına finansal destek verdiği ve darbe girişiminin arkasında bulunduğu iddiası nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler gerginleşti.

Teşebbüsün ardından geçen süre boyunca aralarında Boğaziçi Köprüsü, Büyük İstanbul Otogarı ve Ilgaz Dağı Tüneli'nin de yer aldığı birçok yapı, mekan, meydan ve yerin adı, darbe girişimin tarihine ithafen değiştirildi. Ayrıca 15 Temmuz tarihi, darbe girişiminde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla Demokrasi ve Millî Birlik Günü adıyla 2017'de resmî tatil olarak ilan edildi.

Darbe girişimi, Türkiye siyasi tarihinde 12 Eylül 1980 askerî darbesinden 36 yıl sonra gerçekleştirilen ilk askerî darbe teşebbüsü olarak kayıtlara geçti.

15 TEMMUZ İÇİN MESAJLAR

- VATAN İçin Yaşayıp Öldünüz; Siz Toprağa Değil, Kalplere Gömüldünüz. 15 Temmuz Şehitlerini yad Ediyoruz.

- Vatanımız için şehit olmuş 249 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler Ölmez vatan bölünmez

- Herkes gönIünü ferah tutsun, bir kurtuIuş savaşı daha kazandı bu millet 15 Temmuz'da

- En büyük zaferimiz hiç düşmemek değiI, her düştüğümüzde kaIkabiImektir.

- Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan onurludur. Ne mutlu VATAN uğruna can verene!

- "Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor.. Bir hilâl uğruna Ya Rabb ne güneşler batıyor…"

- 249 Şehit daha 249 çift göz daha kapandı hayata. 249 ananın daha hıçkırıkIarı karıştı toprağa. 249 baba daha ağIadı evIadına. Demokrasi şehitleri unutmayacak.

- Başkomutan dedi: İnin meydana… Sahip çık Hakka, al bayrağa, aziz vatana. Milyonlar indi meydana, Türkün sesi titretti yeri göğü… Allah razı olsun bu vatan aşkı ile dolana... 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Anma Gününüz kutlu olsun. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır. (Enfal Suresi) 15 Temmuzdaki o hain kalkışmayı UNUTMA, UNUTTURMA!

- Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.