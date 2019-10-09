Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı: “Tehlikeli dijital oyunlar, uyuşturucu kadar tehlikelidir”

Tehlikeli dijital oyunlar konusunda çalışmalarını sürdüren Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik, Eğitim ve Uygulama Merkezi (SODİGEM) de son yaşanan intihar vakası ile ilgili açıklama yaptı. SODİGEM Bilim Kurulu tarafından, son yaşanan intihar vakasının sebebi olarak görülen Mavi Balina oyunu hakkında bilgi verildi.

SODİGEM Bilim Kurulu, “Çevrimiçi bir intihar oyunu olarak anılan Mavi Balina, dünya genelinde birçok çocuk ve gencin ölümü ile ilişkilendirilmektedir. Çevrimiçi ortamlarda özel linklerle oyuncularla ulaşılmaktadır ve bu nedenle de yasaklanması konusunda herhangi bir girişimde bulunulmamaktadır. Ülkemizde Mavi Balinayla bağlantılı intihar vakalarının olduğu da iddia edilmektedir. Son olarak Trabzon’da yaşanan TEOG dereceli 14 yaşındaki kızın ölümünde de Mavi Balina oyunu şüphesi sürmektedir.” açıklamasında bulundu.

Oyunculara 50 tehlikeli görev veriliyor

Mavi Balina oyununun Rus asıllı Philipp Budeikin tarafından tasarlandığını ifade eden SODİGEM Bilim Kurulu, oyun hakkında şu bilgileri verdi: “Oyunda, 50 gün boyunca 50 görev gerçekleştirmesi beklenen oyuncunun, son görevinde ise intihar etmesi gerekmektedir. Mavi Balina oyununda, oyuncuya verilen görevler; bir korku filmi izle, koluna kesici bir aletle bir balina resmi çiz, jiletle elini kes, yüksek bir yerden atla ve kendini öldür şeklindedir. Mavi Balina’nın yaratıcısı, oyundan dolayı intihar edenlere ‘biyolojik atık’ diyerek toplumda temizlik yaptığını belirtmiştir.”

SODİGEM’den ailelere uyarılar

Mavi Balina ve benzeri tehlikeli dijital oyunlar konusunda çocuk ve gençlerin yanı sıra aileleri ve eğitimcileri de uyaran SODİGEM Bilim Kurulu’nun açıklaması şöyle devam etti: “Çocuk ve gençler, kendini ispatlama, onanma, takdir görme ihtiyaçlarını sosyal ağlar aracılığı ile gerçekleştirmek istemektedir. Ancak bu tehlikeli dijital oyunlar ile çocuk ve gençler farkında olmadan adeta bir bağımlılık sürecine girmektedir. Buna ‘dijital uyuşturucu’ denilmektedir. Çocuk ve gençler, bu bağımlılık süreci sonunda intihara yönelmektedir. Aileler, mutlaka çocuklarının internet bağlantılarını takip etmeliler. Özellikle ‘kriminal zaman dilimi’ olarak adlandırılan ve 02.00 ila 05.00 saatleri arasını kapsayan sürede online suç bağlantılarının gerçekleştiğini bilmelidirler. Çocuklarında ani motivasyon kaybı ve hırçınlık, günlük sosyal hayatın dışına çıkma, sürekli odasında kalma gibi değişimler gördüklerinde bunları göz ardı etmemelidirler.”

Sosyal medya ve dijital güvenliğe yönelik önemli çalışmalar yapan ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın projesi olarak kurulan SODİGEM, “Tehlikeli Dijital Oyunlar Kitapçığı” da hazırladı. SODİGEM’in bu kitapçığı basılarak, geniş alanda dağıtılacak.