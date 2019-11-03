Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara -2°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
98463
ALTIN
278.095
DOLAR
5.7018
STERLIN
7.3868
EURO
6.3664
Her Eve 5 Bin TL Yardım İçin Kanun Teklifi!
Mehmet Ali Çelebi'den Bekçileri Sevindirecek Kanun Teklifi
Bir Zam Haberi de Gençlere ve Öğrencilere Geldi! Spotify ücretlerine zam yapıldı
Önlisans KPSS ne zaman? Lise KPSS sınavı ne zaman yapılacak?
Meteoroloji'den birçok il için son dakika kar ve sağanak uyarısı!

Rekabet Kurulu Başkanlığı'na Birol Küle atandı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Rekabet Kurulu Başkanlığına ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Rekabet Kurulu Başkanlığı'na Birol Küle atandı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Rekabet Kurulu Başkanlığına ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

03 Kasım 2019 Pazar 00:19
Rekabet Kurulu Başkanlığı'na Birol Küle atandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Rekabet Kurulu Başkanlığına Birol Küle, ikinci başkanlığa ise Arslan Narin atandı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Güsamettin Erdoğan, Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen ve Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan görevden alındı.

Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Hakan Gönen, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Cengiz Bahçacıoğlu, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne İsmail Yapıcıer ve Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Aydın Albak'ın ataması yapıldı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
Rekabet KuruluResmi GazeteAtama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gökhan Özoğuz'dan Ahmet Hakan'a yanıt
Gökhan Özoğuz'dan Ahmet Hakan'a yanıt
Cüneyt Özdemir'den 'Dilek İmamoğlu' tepkisi: Ömrümüzü bitirdiniz
Cüneyt Özdemir'den 'Dilek İmamoğlu' tepkisi: Ömrümüzü bitirdiniz
Şamil Tayyar'dan Arınç'a tepki: FETÖ’yü aklama çabası, artık parti içi sorun değil yargının konusudur
Şamil Tayyar'dan Arınç'a tepki: FETÖ’yü aklama çabası, artık parti içi sorun değil yargının konusudur

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim