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Rapor Parası ne zaman yatar? e Rapor Sorgulama Ekranı | Rapor Parası Kaç Günde Yatar?

Rapor parası, çeşitli sebeplerle iş yerinden rapor almak zorunda kalan vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. SGK tarafından hesaplara yatırılan rapor parası, PTT üzerinden çekilebiliyor. Peki, rapor parası ne zaman yatırılacak? İşte, E Rapor sorgulama ekranı ve detaylı bilgiler

Rapor Parası ne zaman yatar? e Rapor Sorgulama Ekranı | Rapor Parası Kaç Günde Yatar?

Rapor parası, çeşitli sebeplerle iş yerinden rapor almak zorunda kalan vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. SGK tarafından hesaplara yatırılan rapor parası, PTT üzerinden çekilebiliyor. Peki, rapor parası ne zaman yatırılacak? İşte, E Rapor sorgulama ekranı ve detaylı bilgiler

05 Kasım 2019 Salı 13:30
Rapor Parası ne zaman yatar? e Rapor Sorgulama Ekranı | Rapor Parası Kaç Günde Yatar?

Rapor parası ne zaman yatar sorusu, 2 günden fazla iş göremezlik raporu alan pek çok kişinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Rapor parası çekmek için paranın hesaplarına ne zaman yattığını E-Devlet üzerinden öğrenebilecek olan çalışanlar, buna göre PTT şubelerine uğrayabilecek. Peki, SGK'nın yatıracağı rapor parası ne zaman hesaplara geçer? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

RAPOR PARASI NE ZAMAN YATAR?

Rapor parası, işverenin raporu SGK'ya bildirmesinin üzerinden en geç 15 gün geçmesiyle birlikte PTT üzerinden çalışanların hesabına yatırılmaktadır. Bu ücretin hesaba yatırılmasıyla birlikte 2 ay içerisinde alınması gerekmektedir. Bu süre içerisinde alınmayan ücretler SGK'ya tekrar iade edilebilmektedir.

RAPOR PARASI NEDİR?

Geçici iş göremezlik, sigortalı bir çalışanın, hastalık, iş kazası, doğum gibi durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşları veya hekim raporlarında yazan istirahat süresince geçici bir süre iş yapamamasıdır. Rapor ücreti ise bu belgeye sahip olan kişilerin işe gitmediği süre için Sosyal Güvenlik Kurumunun kişiye ödediği ücrettir.

RAPOR PARASI ALMAK İÇİN GEREKLİ OLAN ŞARTLAR NELER?

İş göremezlik ödeneği alabilmek için, iş göremezlik raporu aldığınız tarihten 1 yıl önceki tarih içinde en az 90 gün prim yatırmanız gerekiyor. 1 ya da 2 gün gibi kısa sürelerde alınmış raporlar için Sosyal Güvenlik Kurumu iş göremezlik parası ödememektedir. Aldığınız raporda mutlaka bir hastalık teşhisi olmalıdır. Eğer raporunuzda bir teşhis yoksa, SGK size para ödemesi yapmaz. Aldığınız iş göremezlik raporunun hangi sosyal güvenlik kurumuna bildirildiğine de çok dikkat etmelisiniz. Çünkü iş göremezlik raporu aldığınız hastane kendisine yakın herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna yapabilir. İş göremezlik ödeneğinizi alabilmeniz için sizin bağlı olduğunuz sosyal güvenlik kurumuna bildirim yapılması gerektiğine dikkat ediniz.

RAPOR PARASI NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Öncelikle işçinin raporu alıp işverene vermesi gerekmektedir. İşveren, raporu 5 gün içinde e-rapor sistemine girer. SGK etkilileri raporu inceler ve onay verir. Onaylandıktan sonra ise PTT’ye ödeme talimatı gönderirler. İşçiye SMS gönderilir. Tüm bu aşamaların sonunda işçi PTT’ye giderek rapor parasını alır.

RAPOR PARASI NASIL HESAPLANIR?

Rapor parasını hesaplamak için öncelikle ilk üç aylık brüt gelir toplanır. Son üç aylık prim günü toplanır. Raporlu olunan gün sayısından 2 çıkartılır. 2 çıkartılmasının sebebi rapor parasının raporun ilk iki günü için verilmemesidir. İlk üç aylık brüt gelir, son üç aylık prim gününe bölünür. Çıkan sonuçla raporlu olunan gün sayısı (-2 gün de hesaplanır) çarpılır. Çıkan sonuç ayakta tedavi olması halinde 2 ile çarpılıp 3’e bölünür ve alacağınız rapor parasını bulmuş olursunuz. Rapor parasını E-Devlet şifrenizle e-Devlet sistemine giriş yaparak sorgulayabilirsiniz.

RAPOR SORGULAMA | E DEVLET’E GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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