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Rahmi Turan: Haber kaynağım endişeye kapıldı, ben de ona söylediği ismi unutacağıma dair söz verdim

Sözcü yazarı Rahmi Turan, bugünkü yazısında tartışma yaratan 'Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen CHP'li isim' iddiasının 'Yüzde yüz doğru olduğunu' iddia etti ve haber kaynağının endişeye kapıldığını belirterek "Ben de ona, söylediği ismi unutacağıma dair söz verdim" ifadelerine yer verdi.

Rahmi Turan: Haber kaynağım endişeye kapıldı, ben de ona söylediği ismi unutacağıma dair söz verdim

Sözcü yazarı Rahmi Turan, bugünkü yazısında tartışma yaratan 'Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen CHP'li isim' iddiasının 'Yüzde yüz doğru olduğunu' iddia etti ve haber kaynağının endişeye kapıldığını belirterek "Ben de ona, söylediği ismi unutacağıma dair söz verdim" ifadelerine yer verdi.

21 Kasım 2019 Perşembe 07:11
Rahmi Turan: Haber kaynağım endişeye kapıldı, ben de ona söylediği ismi unutacağıma dair söz verdim

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, 'Müthiş haber' başlıklı dünkü yazısında Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) bir ismin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Külliye'de bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etmişti. 

Öne sürdüğü iddianın tartışma yaratması üzerine bugünkü yazısında da aynı konuya değinen Turan, iddiasına kaynaklık eden kaynağının "Yüzde yüz doğru" ifadeleriyle kendisine teminat verdiğini söyledi. 

Turan ayrıca, "Haber kaynağım kopan gürültü üzerine dün 'Ortalığın bu kadar hararetleneceğini düşünmemiştim. Şimdi belki de işimden gücümden olacağım' diye endişeye kapıldı. Ben de ona, söylediği ismi unutacağıma dair söz verdim" ifadelerine yer verdi. 

Turan'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Dünkü 'Müthiş haber' başlıklı yazım büyük gürültü koparttı.

Soran sorana:

'9 Kasım akşamı Külliye'de (Saray'da) AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li kim?'

'Haber doğru mu?' diye soranlar da var.

Saray'a yakın haber kaynağıma bir kez daha sordum:

'Yanılmış olmayasın?'

Kesin bir ifade ile:

'Yüzde yüz doğru!' diye teminat verdi.

Peki kim o kişi?

Haber kaynağım kopan gürültü üzerine dün 'Ortalığın bu kadar hararetleneceğini düşünmemiştim. Şimdi belki de işimden gücümden olacağım!' diye endişeye kapıldı. Ben de ona, söylediği ismi unutacağıma dair söz verdim.

Saray'ı kim ziyaret ettiyse medeni cesaret gösterip kendisi açıklamalı.

Ya da AKP Genel Başkanı Erdoğan'a sorulmalı.

İşin aslı nedir?

Parti genel başkanı olduğu gibi aynı zamanda Cumhurbaşkanı olarak da görev yapan Erdoğan'ın yapacağı açıklama bire bir doğru olacaktır.

Koskoca Cumhurbaşkanı yanlış söz söyleyecek değil herhalde… Onun açıklaması tüm tereddütleri bitirir"

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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