Rahatsızlanan eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt İstanbul'a getirildi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kuşadası'ndaki yazlığında rahatsızlanarak Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Büyükanıt, solunum sıkıntısı ve böbrek yetmezliği şüphesiyle tedavi altına alındı.

Burada ilk müdahalesi yapılan Büyükanıt, daha sonra Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Adnan Menderes Havalimanı'ndan İstanbul'a getirildi.

Büyükanıt, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve bazı askeri yetkililer de Acıbadem Maslak Hastanesi'ne geldi.

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