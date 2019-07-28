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Rahatsızlanan eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt İstanbul'a getirildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

Rahatsızlanan eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt İstanbul'a getirildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

28 Temmuz 2019 Pazar 01:00
Rahatsızlanan eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt İstanbul'a getirildi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kuşadası'ndaki yazlığında rahatsızlanarak Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Büyükanıt, solunum sıkıntısı ve böbrek yetmezliği şüphesiyle tedavi altına alındı. 

Burada ilk müdahalesi yapılan Büyükanıt, daha sonra Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Adnan Menderes Havalimanı'ndan İstanbul'a getirildi. 

Büyükanıt, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 

1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve bazı askeri yetkililer de Acıbadem Maslak Hastanesi'ne geldi. 

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