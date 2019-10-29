Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 13°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Rabia Naz Komisyonu, inceleme yapmak için Giresun’a gidecek

Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan ve benzer çocuk ölümleri için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, ilçeye gidip inceleme yapacak; baba Şaban Vatan ile görüşecek.

Rabia Naz Komisyonu, inceleme yapmak için Giresun’a gidecek

Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan ve benzer çocuk ölümleri için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, ilçeye gidip inceleme yapacak; baba Şaban Vatan ile görüşecek.

29 Ekim 2019 Salı 14:22
Rabia Naz Komisyonu, inceleme yapmak için Giresun’a gidecek

Rabia Naz Vatan, 13 Nisan 2018’de evinin önünde yaralı halde bulunduktan sonra hastanede yaşamını yitirmişti. Baba Şaban Vatan, intihar ettiği iddia edilen kızının intihar etmediğini, araba çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini öne sürüyor. Vatan, AK Parti İstanbul Miletvekili Nurettin Canikli hakkında da kazayı yeğeninin yaptığı düşünülen Eynesil belediye başkanının itibarının korunması için olayın üstünü örtmeye çalışmakla suçlayarak suç duyurusunda bulunmuştu.

Diken’de yer alan habere göre Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, çalışmalarına başladı.

Komisyon, perşembe günü yapacağı toplantıda çalışma takvimini belirleyecek. İl dışına çıkma kararı alan komisyon, ilk gezisini Giresun’un Eynesil ilçesine yapacak. Baba Şaban Vatan, evlerinin önünde yaralı bulunduktan sonra hastanede yaşamını yitiren kızının, araç çarpması sonucu öldüğünü ileri sürmüştü.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
rabia naz komisyonu inceleme yapmak giresun a gidecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
9 kişinin öldüğü Ankara YHT kazası iddianemesi tamamlandı
9 kişinin öldüğü Ankara YHT kazası iddianemesi tamamlandı
Burada Selfie 100 Düğün Fotoğrafı 750 TL! Tarihi Binada Kaçak İşletme!
Burada Selfie 100 Düğün Fotoğrafı 750 TL! Tarihi Binada Kaçak İşletme!
Almanya bu olayı konuşuyor! ''Hamileyken bile uyuşturucu kullanmış''
Almanya bu olayı konuşuyor! ''Hamileyken bile uyuşturucu kullanmış''

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim