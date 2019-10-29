Rabia Naz Komisyonu, inceleme yapmak için Giresun’a gidecek

Rabia Naz Vatan, 13 Nisan 2018’de evinin önünde yaralı halde bulunduktan sonra hastanede yaşamını yitirmişti. Baba Şaban Vatan, intihar ettiği iddia edilen kızının intihar etmediğini, araba çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini öne sürüyor. Vatan, AK Parti İstanbul Miletvekili Nurettin Canikli hakkında da kazayı yeğeninin yaptığı düşünülen Eynesil belediye başkanının itibarının korunması için olayın üstünü örtmeye çalışmakla suçlayarak suç duyurusunda bulunmuştu.

Diken’de yer alan habere göre Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, çalışmalarına başladı.

Komisyon, perşembe günü yapacağı toplantıda çalışma takvimini belirleyecek. İl dışına çıkma kararı alan komisyon, ilk gezisini Giresun’un Eynesil ilçesine yapacak. Baba Şaban Vatan, evlerinin önünde yaralı bulunduktan sonra hastanede yaşamını yitiren kızının, araç çarpması sonucu öldüğünü ileri sürmüştü.

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