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Rabia Naz'ın babası için Savcılık'tan karar

Giresun'un Eynesil ilçesinde geçen yıl 11 yaşında hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın babaannesi Fikriye Vatan'ın şikayeti üzerine, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın annesinin evine bir ay süreyle yaklaşmaması yönünde Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca tedbir kararı alındı.

Rabia Naz'ın babası için Savcılık'tan karar

Giresun'un Eynesil ilçesinde geçen yıl 11 yaşında hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın babaannesi Fikriye Vatan'ın şikayeti üzerine, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın annesinin evine bir ay süreyle yaklaşmaması yönünde Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca tedbir kararı alındı.

21 Kasım 2019 Perşembe 07:22
Rabia Naz'ın babası için Savcılık'tan karar
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Rabia Naz Vatan'ın babaannesi Fikriye Vatan, jandarmaya oğlu Şaban Vatan tarafından tehdit edildiğine dair şikayette bulundu. 

Fikriye Vatan, ifadesinde, oğlu Şaban Vatan'ın halen ikamet ettikleri Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesindeki evine ara ara geldiğini, kendisi ile büyük oğlu Muhammet Vatan'ı kastederek, "kızımı siz öldürdünüz, nasıl can vereceksin, öleceğini mi zannediyorsun, diğer oğluna sahip çıkıyorsun ama bana sahip çıkmıyorsun, oğlun Muhammet'i öldüreceğim" şeklinde hakaret ve tehditlerde bulunduğunu, yine yaklaşık bir ay önce de evde bulunan ruhsatsız av tüfeğini gizlice aldığını ileri sürdü.

Şaban Vatan'ın, torununun ölümünden kendisi ve büyük oğlunu sorumlu tuttuğunu kaydeden Fikriye Vatan, bu davranışları ile tehditlerinden rahatsız olduğunu, kendisine zarar vermesinden korktuğu gerekçesiyle oğlu Şaban Vatan'ın evine gelmesini istemediğini aktardı. 

Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fikriye Vatan'ın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Şaban Vatan'ın annesinin evine bir ay süreyle yaklaşmaması konusunda tedbir kararı alındı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
Şaban VatanRabia Naz VatanEynesilGiresun
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