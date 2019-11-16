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Rabia Naz davası hakkında flaş açıklama

Giresun’un Eynesil ilçesinde 13 Nisan 2018’de evlerinin önünde şüpheli bir şekilde yaralı halde bulunup hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz’ın ölümü ile ilgili yürütülen dava ile ilgili açıklama yapan Giresun Barosu Başkanı Soner Karademir, “Olaya ilişkin yakın bir zamanda karar çıkacak diye düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.

Rabia Naz davası hakkında flaş açıklama

Giresun’un Eynesil ilçesinde 13 Nisan 2018’de evlerinin önünde şüpheli bir şekilde yaralı halde bulunup hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz’ın ölümü ile ilgili yürütülen dava ile ilgili açıklama yapan Giresun Barosu Başkanı Soner Karademir, “Olaya ilişkin yakın bir zamanda karar çıkacak diye düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.

16 Kasım 2019 Cumartesi 14:06
Rabia Naz davası hakkında flaş açıklama

Dosyayı ilk günden itibaren takip ettiklerine değinen Karademir, “Bir bilgi kirliliği yaşanıyor. Bu anlamda biz hukukçuyuz, sosyal medya üzerinden hukuki konuları, bir ceza soruşturmasını tartışamıyoruz haklı olarak. Ama bu anlamda başsavcılık da özel bir ekip kurdu, çok ciddi bir araştırma yapıyorlar. Çok ciddi bir komisyon geldi önceki hafta burayı ziyaret etti. Yakın zamanda bir karar çıkacak gibi görünüyor. Biz hukukçuyuz özellikle de bir çocuğumuzun, yavrumuzun hayatının söz konusu olduğu bir ceza soruşturmasında konunun sadece sosyal medyada tartışmaktan çok çok daha önemli ve hassas olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Olaya ilişkin yakın zamanda bir karar çıkacağına işaret eden Baro Başkanı Karademir, "Giresun Barosu Çocuk Hakları Komisyonumuzda dosyayı takip ediyoruz. Yakın zamanda bir karar çıkacak diye düşünüyoruz. Gizlilik kararı vardı o karar kaldırıldı, şu anda dosyaya ulaşım da mümkün, yakın zamanda bir karar çıkacak” dedi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
rabia naz davası flaş açıklama
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