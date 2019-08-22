'Put Adam' kitabına soruşturma: Dağıtım ve satışı yasaklandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, yazarı belli olmayan 'Put Adam' isimli kitapta Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret içeren ifadeler bulunduğunu belirledi.
Savcılık bu kapsamda, kitabı yayınlayan yayınevi yetkilileri hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan resen soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında savcılığın talebi üzerine Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, adı geçen kitabın tüm nüshalarına el konulmasına, dağıtım ve satışının yasaklanmasına karar verdi.
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