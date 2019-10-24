Puşkov, Erdoğan'ın baskıya ve diplomasiye verdiği tepkiyi kıyasladı: 'Putin faktörü'

Twitter hesabından açıklamaya yapan Rusya Federasyon Konseyi Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, "(Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan, pazartesi günü İstanbul'daki konuşmasında tehdit ve yaptırımlara boyun eğmeyeceği mesajını verdi. Salı günü (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile görüşmesinden sonra ise askeri harekata son verildiğini açıkladı. Ankara'nın baskıya verdiği tepki ile diplomasiye verdiği tepki arasındaki farkı görün. Bu, Putin faktörüdür" ifadelerini kullandı.

Putin ve Erdoğan'ın imzaladığı Soçi Mutabakatı, Suriye'nin kuzeyindeki YPG unsurlarının sınırın 32 kilometre ötesine çekilmesini, Rus ve Türk askerlerinin sınırın Suriye tarafında 10 kilometre derinlikte devriye faaliyetleri yürütmesini ve böylece söz konusu alanda bir güvenli bölge oluşturulmasını öngörüyor.

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