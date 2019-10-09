Puduhepa Ve Kız Kardeşlerinin Hikâyesi People Make The Brand'de

Konuşmacıları ve ele aldığı konularla her yıl merakla beklenen işveren markası konferansı People Make The Brand, 7. yılında Türkiye’nin en güçlü kadın platformu olan Tavsiye Kanalı, Tavsiye Evi, TavsiyeMelekleri.com iş modellerinin kurucu CEO’su ve Puduhepa ve Kız Kardeşleri isimli sosyal sorumluluk projesinin mimarı Renan Tan Tavukçuoğlu’nu ağırlıyor. Tavukçuoğlu, konferansta “Anlam Arayanlar İçin Bir Nefes İlham” diyerek konferansın ana teması olan psikolojik sermayede ilhamın önemini paylaşacak.

Puduhepa ve Kız Kardeşleri projesi, yetişmekte olan kız çocuklarının Anadolu topraklarından çıkmış kadınların başarı hikâyelerinden ilham alarak, güçlerinin farkına varmalarını ve kendilerine güvenerek büyümelerini hedefleyen bir sosyal sorumluluk projesi. Bu projenin oluşmasından geldiği noktaya kadar tüm detaylar konferansta anlatılırken sahip olduğunuz ama yeterince farkında olmadığınız değerlerle yeniden tanışma fırsatı bulacaksınız.

Universum Orta Doğu Direktörü ve Dinamo Danışmanlık Kurucu Ortağı Evrim Kuran’ın açılışını yapacağı konferansın moderatörlüğünü Serdar Turan üstelenecek. Konferansın diğer konuşmacıları arasında, psikolog ve yazar Prof. Dr. Acar Baltaş; Avrupa Uluslararası Lider Kadın Ödülü sahibi öğretmen Dilek Livaneli; Boston Orthodontics Kurucusu Diş Hekimi Elif Keser; iş insanı ve girişimci Gözde Akpınar; deneyimli gazeteci, yazar Önder Abay, eğitim bilimci, yazar Dr. Özgür Bolat; KFC Genel Müdürü Tunç Tunaveli; Universum Yönetim Kurulu Başkanı, StepStone Veri ve İçgörüden Sorumlu Genel Müdürü Yusuf Azoz; Universum Stratejik Danışma Kurulu Başkanı Claudia Tattanelli yer alacak.

Campus Yine Dopdolu

Yalnızca öğrencilerin katılımına açık olacak People Make The Brand - Campus programında ise “Tezgahçılar” dan Burçak Yıldırım ve Dr. Kerem Dündar konuşmacı olarak yer alırken, Serdar Turan’ın moderatörlüğünde Evrim Kuran, Yusuf Azoz, Serdar Kuzuloğlu, Acar Baltaş’ın katılacağı bir özel panel düzenlenecek.

Garanti BBVA’nın ana sponsorluğu ve Universum’un katkısıyla Dinamo Danışmanlık tarafından düzenlenen People Make The Brand, 29 Kasım 2019’da Fairmont Quasar İstanbul’da iş dünyasının yöneticilerini, akademi dünyasından önemli isimleri, işi insan olan her sektörden profesyoneli, girişimcileri ve araştırmacıları ağırlayacak.