Pucca'nın avukatı: Yasalara göre değil, keyfi verilmiş bir karar

Mahkemenin kararını BBC Türkçe'ye değerlendiren Karagöz'ün avukatı Ali Faruk Tatlı, "Çocuk tacizcileri, tecavüzcüler daha az ceza alıyor" dedi.

İddianamede dört sosyal medya paylaşımı bulunduğunu, savunmalarında bu paylaşımların kesinlikle suç unsuru barındırmadığını, herhangi bir özendirme kastı bulunmadığını ifade ettiklerini söyleyen Avukat Tatlı, "Yasalara göre değil, keyfi verilmiş bir karar" diye konuştu.

'İLK DEFA BÖYLE BİR CEZA VERİLDİ'

Tatlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mahkemenin bu kararı neye göre verdiğini bilmiyoruz, gerekçeli kararı gördükten sonra itiraz edeceğiz, umarız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeye gerek kalmadan bir an önce bu karar düzeltilir."

Daha önce bu tarz yargılamalarda beraat kararı verildiğini belirten Tatlı, "İlk defa özendirme suçlamasıyla ve de sosyal medya paylaşımı üzerinden böyle bir ceza verildi. Alt sınırdan da - diyelim ki suç işledi - ceza alt sınırdan da verilmedi" dedi.

'İSTİNAF MAHKEMESİNE BAŞVURACAĞIZ'

Avukat Tatlı, "Müvekkilim soru soruyor, bu soruyu 'insanları özendiriyor' olarak yorumluyorlar. Mesela Narcos dizisindeki olaya atıf yapıyor ve bunu yazıyor, ortada bir özendirme kasıt yok" diye konuştu.

Tatlı, "Yüzlerce fakir fakir kokan medelinli o beğenmediğiniz uyuşturucu sayesinde evlerine ekmek götürdü, ekmek" paylaşımının Narcos dizisine atıfta bulunduğunu, "Yine kısmetse olur uyuşturucu batağına düştüm" paylaşımının da bir televizyon kanalında yayınlanan "Kısmetse Olur" programıyla ilgili olduğunu belirtti.

Savunmalarında ifade özgürlüğünü ön planda tuttuklarını ifade eden Tatlı, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından İstinaf Mahkemesi'ne başvuruda bulunacaklarını söyledi.

'SEN TESLİM OLMADAN ÖNCE BENİ ÖLDÜRMELERİ LAZIM'

Ayrıca, Karagöz'ün oyuncu eşi Serhat Osman Karagöz de tepkisini sosyal medya hesabından, ''Sen teslim olmadan önce beni öldürmeleri lazım'' diyerek isyan etti.

Oyuncu Serhat Osman Karagöz, sosyal medya hesabından eşi Pınar Karagöz'e verilen cezaya tepkisini şu sözleriyle dile getirdi:

''Narcos dizisini izleyip, üstüne escobar ile attığı tweet yüzünden 7 yıl hapis cezası üstüne para cezası aldı Pucca... yok yook aklınızı kaybetmediniz ben de ilk önce öyle düşündüm.

Ne yazacağımı bile bilmiyorum şu an. Sadece günah be günah, 2 yaşında çocuğumuz var! Ben ilerde Batı’ya ne diyeceğim, ‘annen muhalif olduğu için, 12 tane dava açıldı hakkında, aralarından tek suçlu bulunduğu tweet, Escobar’a yazdığı oldu.

7 sene hapis cezası aldı’ bu kız tecavüzcü olsaydı, hayvanlara zarar veren bir adi olsaydı, hırsız olsaydı alkışlanarak çıkardı o mahkemeden. Pınar neye inanıyorsan o şahidim olsun senin teslim olmandan önce beni öldürmeleri lazım. Eminim, bir yolu vardır, yoksa bile ben varım! Bazen ortadan ikiye bölünsün istiyorum dünya bunun temyizi var olmazsa böleriz dünyayı ortadan ikiye"

Karagöz, uyuşturucuya özendirme' suçundan yedi yıl hapse mahkum edilmiş, mahkem cezayı iyi halden beş yıl 10 aya düşürmüş, ayrıca sanık 3 bin 333 gün adli para cezası karşılığı 66 bin 660 lira adli para cezasına hükmetmişt

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