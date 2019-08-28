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PTTPAL 1100 Kamu Personeli Alımı Yapacak !
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PTTPAL 1100 Kamu Personeli Alımı Yapacak !

PTTPAL tarafından KPSS şartsız 1100 kamu personeli alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bunun ardından binlerce aday tarafından beklenmeye başlandı. Peki söz konusu ilan ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar...

PTTPAL 1100 Kamu Personeli Alımı Yapacak !

PTTPAL tarafından KPSS şartsız 1100 kamu personeli alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bunun ardından binlerce aday tarafından beklenmeye başlandı. Peki söz konusu ilan ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar...

28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:12
PTTPAL 1100 Kamu Personeli Alımı Yapacak !

Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olan ve 2019 yılı içerisinde yüksek sayıda personel alımı gerçekleştireceğini açıklayan PTT'nin bağlı kuruluşu olan PTTPAL 1100 kamu personeli alımı yapacağını duyurmuştu.

Söz konusu alımda KPSS şartı aranmayacağı ifade edildi. Bu kapsamda binlerce aday tarafından 1100 kamu personeli alım ilanının ne zaman yayımlanacağı araştırılmaya başlandı. Bu bağlamda PTTPAL tarafından yayımlanacak olan ilan 2019 yılının başından bu yana beklenmektedir.

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik tarafından yapılan açıklamada 2019 yılı bitimine kadar 55 bin personel alımı gerçekleştirecek olan kurumun ilanı en kısa zamanda 5 bin kamu personeli alımı yapması beklenmektedir.

YAPILAN AÇIKLAMA

Eski PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik yaptığı açıklamalarında kamu personeli alımına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"PTT AŞ bünyesinde personel eksikliğinden kaynaklanan sorun ve problemlerin çözülmesi bakımından 2018/1 alım sonucunda 5000 personel alımından eksik kalan ve doldurulamayan unvanların tamamlanmasını doldurulmasının en kısa sürede alım yapılmasını talep ediyoruz ve bu boş kalan pozisyonların doldurulması amacıyla 2019 yılında yeni bir personel ilanına çıkılması muhtemeldir"

YIL BİTMEDEN İLANIN YAYIMLANMASI BEKLENİYOR

2019 yılının son çeyreğine girerken PTT tarafından ilanların yayımlanması beklenmektedir. Aynı zamanda PTTPAL merkezlerinin de bu yıl İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana illerinde kurulmaya başlanacağı biliniyor. Bundan dolayı beklenen ilanların yıl bitmeden yayımlanması beklenmektedir.

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pttpal 1100 kamu personeli alımı yapacak
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