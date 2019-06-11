PTT’DEN “TÜRK KIZILAY 150 YAŞINDA” KONULU EK DEĞERLİ ANMA PULU

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından “Türk Kızılay 150 Yaşında” konulu ek değerli anma pulu 2019 yılı Pul Emisyon Programı kapsamında bugün tedavüle çıktı. Posta pulunun yer aldığı portföy içerisinde; "Türk Kızılay 150 Yaşında" konulu 2x (2 TL + 10 Kuruş) bedelli (26x41 mm boyutunda) Anma Pulu, söz konusu pula ait (140x210 mm boyutunda) 6 TL bedelli ilk gün zarfı PTT İşyerlerinde, PTT’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte "Kızılay PTT Merkez Müdürlüğü İzmir 2 Cd. No:40 Kızılay Çankaya/ANKARA" adresinde "Türk Kızılay 150 Yaşında 11.06.2019 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

TÜRK KIZILAY 150 YAŞINDA

Kızılay 11 Haziran 1868 yılında bir grup idealist Osmanlı hekimi tarafından kurulmuştur. Bu aynı zamanda dünyadaki ilk Kızılay’ın doğuşudur. O günden bu yana insanlık tarihinin son 150 yılına sevinçte ve tasada tanıklık eden Kızılay, dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin iyiliği tüm insanlığın kalbine nakış nakış işlemeyi şiar edinmiştir.

Kızılay 1877 Osmanlı – Rus Savaşı’ndan Kıbrıs Barış Harekatı’na kadar geçen sürede Türkiye’nin taraf olduğu tüm savaşlarda cephe gerisinde kurduğu hastaneler, hasta taşıma servisleri, donattığı hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılar aracılığıyla savaş alanında yaralanan ve hastalanan yüz binlerce askerin yardımına koştu. I. Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul’da görülen büyük kolera salgınından bu yana, yurdumuzda meydana gelen doğal afetlerde ihtiyaç sahiplerinin bakım, barınma ve beslenmelerini Kızılay sağlamıştır.

Kızılay, yıllar yılı yardım elini ülke sınırlarının dışına da uzatmıştır. Balkanlar’dan Orta Asya’ya, Orta Doğu’dan Afrika’ya, Güney Asya’dan Kafkaslar’a kadar dünyanın neresinde bir insan acısı varsa onu dindirmek için çaba göstermiştir. Dünyanın 153 farklı ülkesinde ihtiyaç anında gerçekleştirilen bu yardım çalışmaları Türkiye’nin tanıtılmasına da kuşkusuz büyük katkı sağlamıştır. 150 yıldır, halkımızın ve özellikle yakın coğrafi komşularımızın başına gelen her türlü felakette görev alan Kızılay, son yıllarda yürüttüğü ulusal ve uluslararası insani yardım çalışmaları, toplumsal dayanışmayı sağlama yönünde verdiği çabayla Türkiye’de ve dünyadaki en etkin yardım kuruluşlardan biri haline gelmiştir. Bunların yanında kan, sağlık, sosyal yardım, gençlik ve eğitim alanlarında da hizmetler sunmuştur. Yaralıya kan, hastaya ilaç, yoksula aş, öğrenciye burs olmuştur.

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