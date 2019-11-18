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PTT’den Öğretmenler Günü’ne Özel İndirim Sürprizi!

PTT AŞ, 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırladığı kampanya ile kargo taşımacılığında tüm müşterilerinin yüzünü güldürecek. Kampanya kapsamında öğretmenler ve diğer tüm müşteriler, 18 Kasım –22 Kasım tarihleri arasında yurtiçi varışlı APS Kurye ve posta kargolarını yüzde 25 indirimli gönderecek. PTT ayrıca kampanya süresince öğretmenlere özel kişisel pul basımı gerçekleştirecek.

PTT’den Öğretmenler Günü’ne Özel İndirim Sürprizi!

PTT AŞ, 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırladığı kampanya ile kargo taşımacılığında tüm müşterilerinin yüzünü güldürecek. Kampanya kapsamında öğretmenler ve diğer tüm müşteriler, 18 Kasım –22 Kasım tarihleri arasında yurtiçi varışlı APS Kurye ve posta kargolarını yüzde 25 indirimli gönderecek. PTT ayrıca kampanya süresince öğretmenlere özel kişisel pul basımı gerçekleştirecek.

18 Kasım 2019 Pazartesi 10:24
PTT’den Öğretmenler Günü’ne Özel İndirim Sürprizi!

Türkiye’de geniş bir hizmet ağına sahip olan ve 179 yıldır faaliyetlerini geliştirerek güvenilir, kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçlayan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), özel günlerde de müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalarını sürdürüyor. PTT, hazırladığı kampanya kapsamında Öğretmenler Günü’nden önceki 5 iş günü içerisinde (18 Kasım –22 Kasım) yurtiçi varışlı APS Kurye ve posta kargosuna yüzde 25 indirim uygulayacak.

Öğretmenler Günü’nden önceki 5 iş günü içerisinde (18 Kasım –22 Kasım) pul makinası olan PTT Başmüdürlüklerine fotoğrafını kişisel pul olarak bastırmak için başvuran öğretmenlerden hizmet bedeli alınmayacak. Öğretmenlerin, başvuru esnasında kimlik belgelerini ve öğretmen kimlik kartlarını ibraz etmeleri yeterli olacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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