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PTT'den Memur Alım Açıklaması!

PTT tarafından 55 bin personel alınacak. Daha önce yapılan açıklamalarda PTT'nin yapacağı 55 bin kişilik alımların 5 yıllık zamana yayılacağı belirtilmişti. 2018 yılında alınan 5 bin kişilik başvurudan sonra gözler 2019 yılında yayımlanacak ilana kilitlendi. İlanların ne zaman yayımlanacağı ile ilgili PTT Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Bozgeyik'ten açıklama geldi.

PTT'den Memur Alım Açıklaması!

PTT tarafından 55 bin personel alınacak. Daha önce yapılan açıklamalarda PTT'nin yapacağı 55 bin kişilik alımların 5 yıllık zamana yayılacağı belirtilmişti. 2018 yılında alınan 5 bin kişilik başvurudan sonra gözler 2019 yılında yayımlanacak ilana kilitlendi. İlanların ne zaman yayımlanacağı ile ilgili PTT Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Bozgeyik'ten açıklama geldi.

02 Şubat 2019 Cumartesi 19:25
PTT'den Memur Alım Açıklaması!

PTT tarafından 55 bin personel alınacak. Daha önce yapılan açıklamalarda PTT'nin yapacağı 55 bin kişilik alımların 5 yıllık zamana yayılacağı belirtilmişti. 2018 yılında alınan 5 bin kişilik başvurudan sonra gözler 2019 yılında yayımlanacak ilana kilitlendi. İlanların ne zaman yayımlanacağı ile ilgili PTT Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Bozgeyik'ten açıklama geldi.

PTT Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Bozgeyik Personel alımı ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.PTT PALL markasını doğrulayan ve merkezinin Ankara olarak gösterildiğini vurgulayan Kenan Bozgeyik, 55 bin personel alımının zaman içerisine yayılarak söz  verildiği gibi istihdama katkı sağlayacak şekilde yapılacağını açıkladı.

Son yapılan 5 bin alım ile ilgili göreve başlama duyurularının yapıldığı, tüm Türkiye'deki teşkilat yapısı incelenerek ihtiyaç duyulan yerlerde görevlendirileceğini belirten Bozgeyik, yeni ilanların ilerleyen günlerde yayımlanacağını ifade etti.

PTT PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLAR NELERDİR?

PTT doğrultusundan personel alım ilanları yayımlanmaya devam etmekte. Yayımlanan ilanlara göre personel alımlarında KPSS şartı aranmayacaktır. Aynı vakitte kamu personeli alımına dair genel şartlar belirtilirken müracaat detayları da adaylarla paylaşıldı.

PTT'den personel alımı müjdesi! PTT, KPSS şartı aranmaksızın bünyesine personel katacağını açıkladı . Milyonlarca bireyin beklediği güzel haber PTT'den geldi. PTT kendi içeriğinde istihdam etmek üzere 4500 TL maaşlar memur ve personel alımı yapacak.

KPSS'siz PTT İş Başvurusu - PTT bünyesine alınacak olan 5 bin personel alımında adaylara verilen göreve başlama süresi tarihiyle alakalı olarak sorunlar yaşanıyor. 2018/1 5 bin personel alımı sürecinde adaylara beklemeleri gereken süre açıklandı ve bir an önce görev başı yapmak isteyen adayları üzen haber geldi.

ADAYLAR 1 YIL BEKLEYECEK

PTT İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda yer alan ifadeler şok etkisi yarattı.

Çünkü PTT'den yayımlanan duyuruda ise "Sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adayların atama işlemlerine, sözlü sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren Şirketimizin ihtiyaçları doğrultusunda belirli dönemler halinde en geç 1 (bir) yıl içinde başlanacaktır." deniliyor.

PTT'nin ihtiyaç olması durumunda hangi adaylara öncelik vereceği ise yerini gizliliğe bırakmış durumda olurken adaylar zaten başvuru mülakat ve sınavlarla beraber 1 yıla yaklaşık uzun bir süreç yaşadılar. Gelecek planı yapmak isteyen adaylara 1 yıl daha ekstradan "bekleyin" denilerek başka herhangi bir açıklama yapılmıyor.

PTT personel alımı başvuru şartları 2019 Devlet Personel Başkanlığı alımı ilanları yoğun ilgi görüyor. PTT personel alımı başvuru yapma formu araştırılıyor. Personel alımı ilanları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kurum alım yapacağı zaman başvuru tarihleri

PTT'DEN YAYIMLANAN RESMİ DUYURU

Şirketimizin personel ihtiyacının karşılanmasını teminen yapılan 2018/1 personel alımı sözlü sınav sonuçları açıklanmıştır.

Sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adayların atama işlemlerine, sözlü sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren Şirketimizin ihtiyaçları doğrultusunda belirli dönemler halinde en geç 1 (bir) yıl içinde başlanacaktır.

Başarı puanına göre asil olarak yerleşen adaylar, atanma şartlarını taşıyıp taşımadıklarının tespiti için aşağıda yer alan bilgi ve belgelerle birlikte 31/12/2018 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (14/01/2019 mesai sonuna kadar) Merkez Teşkilatına atanmaya hak kazananların PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına, Taşra Teşkilatına atanmaya hak kazananların ise ilgili PTT Başmüdürlüğü İnsan Kaynakları Birimine başvurmaları gerekmektedir.

Son Güncelleme: 02.02.2019 22:21
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ptt den memur alım açıklaması
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Üniversiteli işsiz 2 saat önce

Bu PTT bir kere alım yaptı, bir daha da alım yapmaz :) Hep boş laf, aha alıyoruz, aha alacaz diye diye Cumhuriyet 100 yaşına girecek :)) Sözde nüfus memuru alımıda olacak 1100 kişi oda yalan oldu :))

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