ptt den filateli alanında uluslararası başarı

Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarıyla yurt içinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan hizmetler veren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), uluslararası alanda düzenlenen pul ve föy yarışmalarına da katılarak ülkemizi başarıyla temsil etmeye devam ediyor. PTT AŞ bu kapsamda düzenlenen 2 farklı yarışmada dereceye girerek madalya aldı.

PTT, Dünya Posta Birliği (UPU) tarafından Çin’in Wuhan şehrinde 20’den fazla ülkenin yer aldığı Filateli Föy Yarışması’nda 3’üncülük derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu. Yarışmaya C kategorisinde katılan PTT AŞ, 2016-2018 yılları arasında tedavüle sunduğu pullardan oluşan 32 adet föy sergiledi. A, B ve C kategorilerinde düzenlenen Uluslararası Föy Yarışmalarında, A grubunda yılda 30’dan az, B grubunda yılda 30 ile 69 arası, C grubunda ise yılda 70’den fazla pul tedavüle sunan ülkeler yarışıyor. PTT AŞ de yılda 70’den fazla pul tedavüle sunan Posta İdarelerinin bulunduğu C kategorisinde yarışmaya katıldı. Yarışmada 1’inciliği Rusya, 2’nciliği ise Çin Halk Cumhuriyeti elde etti. Dünya posta pazarında dikkat çeken çalışmalar yaparak adından söz ettiren PTT AŞ, daha önce Kuala Lumpur 2014’de 3’üncülük, Nanning 2016’da 3’üncülük ve Makao 2018’de de 1’incilik ödülü almaya hak kazanmıştı.

PTT, Viyana Uluslararası Filateli Organizasyonu Sergisi Büyük Ödüllü Pul Yarışması’nda (Grand Prix De L’exposition WIPA) da dereceye girdi. Başarıyı artık gelenek haline getiren PTT, düzenlenen yarışmaya “Doğal Koruma Alanları ve Milli Parklar 2018” konulu anma pulu ile katılım sağlayarak 2’ncilik ödülüne layık görüldü.

