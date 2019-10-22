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PTT Personel Sayısını Açıkladı!

Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından biri olan PTT AŞ, bu yıl 179. yaşını kutluyor. İki asra yaklaşan tecrübesi ile vatandaşlara hizmet veren PTT AŞ, bir dünya markası olma vizyonu doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

PTT Personel Sayısını Açıkladı!

Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından biri olan PTT AŞ, bu yıl 179. yaşını kutluyor. İki asra yaklaşan tecrübesi ile vatandaşlara hizmet veren PTT AŞ, bir dünya markası olma vizyonu doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

22 Ekim 2019 Salı 18:43
PTT Personel Sayısını Açıkladı!

Ulusal ve uluslararası alanda büyük başarılara imza atarak posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerde hizmet veren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), 179 yıllık bilgi ve birikimiyle geleceğe ışık tutuyor. Kurulduğu günden bu yana tecrübesi, yenilikçi bakış açısı, kaliteli ve güvenli hizmet anlayışıyla ürün ve hizmet çeşitliliğini arttıran PTT; hayatın her alanında vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. Türkiye’nin her köşesine daima hizmet götürmeyi ilke edinen PTT, yurt içindeki güçlü ve karar alıcı konumunun yanı sıra Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığı göreviyle de faaliyetlerini sürdürüyor.

PTT'NİN 43 BİNİ AŞKIN PERSONELİ BULUNUYOR

1840 yılında bir Posta Nezareti olarak kurulan ve bugün iki asra yaklaşan tarihinin yanında “Değişim, Dönüşüm ve Gelişim” yaklaşımından hareketle başlattığı yenilikçi politika ile teknoloji çağının gereklerine hızlıca entegre olabilen PTT, insan odaklı hizmet anlayışıyla kapasitesini her geçen gün artırıyor. 43 bini aşkın çalışanı ve 5 bini aşkın hizmet noktası ile vatandaşlara hizmet vererek, büyük bir aile olmanın hissettirdiği güvenle yoluna devam eden, etkin ve etkili çözümlerle sektörel bazda büyük değişimlerin öncüsü olan PTT, inovasyon, AR-GE ve dijitalleşmeyi ön planda tutarak bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Dünyadaki dijital değişim ve dönüşümün baş döndürücü hızına yetişmek için tecrübesini yenilikçi vizyonuyla birleştiren PTT, zamanın koşullarına uyum sağlamak için, güçlü geleneğinden beslenip, sağlam bir iradeyle çalışmalarını sürdürüyor. Müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarma, vatandaşların refah ve mutluluğunu artırma, ülke ekonomisine azami katkı sunma şiarıyla faaliyetlerini gerçekleştiren PTT, “gidilmeyen yere gitmek ve olunmayan yerde olmak” ilkesiyle bugün de aynı amaçla çalışmaya devam ediyor. 2023 hedefleri doğrultusunda Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olarak her geçen gün kendini ve hedeflerini geliştiren PTT, büyüyor, güçleniyor, bir dünya markası oluyor.

179 yıldır katma değer yaratan çalışmalarıyla ülke ekonomisine büyük katkı sunan PTT’nin uzun yıllara dayanan tecrübe ve birikimi, dünya posta sektörüne yön veriyor. PTT, 2023 hedeflerine ulaşmak için sağlam adımlar atmaya devam ediyor.

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Son Güncelleme: 22.10.2019 18:45
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