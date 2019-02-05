PTT Personel Alımında Yeni Gelişme!

PTT Anonim Şirketi kuruluşuna ilişkin düzenlemeleri içeren cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bazı kulis bilgilerine göre PTT tarafından açılacak 55 bin personel için bu düzenlemenin beklendiği yönündeydi. Beklenen düzenleme yayımlandı.

PTT ANONİM ŞİRKETİNİN KURULUŞUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Anonim Şirketinin kuruluşuna ilişkin maddedeki "Hazine ve Maliye Bakanlığının mülkiyet hakkı ile kar payı hakkı saklı kalmak üzere ve kamunun pay sahipliğinden kaynaklanan bütün mali hakları Hazine ve Maliye Bakanlığında kalmak kaydıyla Hazine ve Maliye Bakanlığının PTT'deki pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kullanılır. Bu hak ve yetkilerin kullanımına ilişkin her türlü mali ve hukuki sorumluluk Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına aittir." cümleleri yürürlükten kaldırıldı.

PTT Yönetim Kuruluna ilişkin düzenleme ile Yönetim Kurulunun beş üyeden oluşması ve üyelerin Genel Kurul tarafından atanması kararlaştırıldı. Önceki düzenlemede Genel Müdür dahil beş üyeden oluşan PTT Yönetim Kurulunun dört üyesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanının, bir üye ise Hazine ve Maliye Bakanının teklif ettiği adaylar arasından Genel Kurul tarafından atanıyordu.

PTT PERSONEL ALIM İLANI HER AN GELEBİLİR!

Bazı kulis bilgilerine göre PTT yönetim kurulu ve genel kurulu üzerinde yapılacak değişiklikler PTT personel alımını geciktirmişti. Kulis bilgileri doğru çıktı ve PTT'de beklenen düzenleme resmi gazetede yayımlanara yürürlüğe girdi. Önümüzdeki günlerde PTT yönetim kurulu ile ilgili değişiklikler yapılırsa veya yapılmazsa ilanlar yayınlabilir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA