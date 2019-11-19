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PTT Personel Alımında KPSS Şartı Geldi! Başvuru Şartları Resmi Gazete'de Yayınlandı

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde (PTT) Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. PTT Personel alımı ile ilgili çok önemli olan personel alım yönetmeliği geçtiğimiz günlerde yürütme tarafından durdurulmuş, PTT yetkilileri de yeni yönetmelik üzerinde çalışmalar yapıldığını belirtmişti.

PTT Personel Alımında KPSS Şartı Geldi! Başvuru Şartları Resmi Gazete'de Yayınlandı

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde (PTT) Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. PTT Personel alımı ile ilgili çok önemli olan personel alım yönetmeliği geçtiğimiz günlerde yürütme tarafından durdurulmuş, PTT yetkilileri de yeni yönetmelik üzerinde çalışmalar yapıldığını belirtmişti.

19 Kasım 2019 Salı 09:55
PTT Personel Alımında KPSS Şartı Geldi! Başvuru Şartları Resmi Gazete'de Yayınlandı

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde (PTT) Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. PTT Personel alımı ile ilgili çok önemli olan personel alım yönetmeliği geçtiğimiz günlerde yürütme tarafından durdurulmuş, PTT yetkilileri de yeni yönetmelik üzerinde çalışmalar yapıldığını belirtmişti.

Resmi Gazete’nin 19 Kasım 2019 tarihli yayınına göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ( PTT ) personel alımı hakkında yönetmelik yayımlandı. PTT tarafından hazırlanan yönetmelikte; kurumda çalıştırılacak sözleşmeli personel hakkında maddeler yer aldı.

PTT SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YÖNETMELİĞİ'nin tamamına ulaşabilirsiniz.

PTT SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞVURU ŞARTLARI

29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinse dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak, işe alınmadan önce kullandığı tespit edilmiş ise işe başvuru yaptığı tarih itibarıyla tedavisinin tamamlanmış olduğunu belgelendirmiş olmak.

Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak

Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

KPSS'den Yönetim Kurulunca belirlenen asgari puanı almış olmak.

Son Güncelleme: 19.11.2019 11:28
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ptt personel alımında kpss şartı geldi başvuru şartları resmi gazete yayınlandı
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