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PTT Personel Alımı İle İlgili Yönetmelik Değiştiriyor! Gündeme KPSS İddiası Damga Vurdu!

PTT Türkiye'nin en çok personel istihdamı sağlayan kurumların başında geliyor. PTT son olarak 5 bin personel alımı yapmış ve her yıl 5 bin personel alımı yaparak bu rakamın 2023 yılında 55 bine tamamlanacağı resmi açıklamalarla sabitlenmişti. Bu alımların sonunda PTT 100 bin çalışana sahip olacaktı. Her geçen gün iştiraklerine ve yatırımlarına devam eden PTT'nin personel alım ilanları da ilgiyle takip ediliyor. 2019 yılının ekim ayında yayınlanacağı söylenen 5 bin personel alımı için adaylara üzücü bir haber vermiştik.

PTT Personel Alımı İle İlgili Yönetmelik Değiştiriyor! Gündeme KPSS İddiası Damga Vurdu!

PTT Türkiye'nin en çok personel istihdamı sağlayan kurumların başında geliyor. PTT son olarak 5 bin personel alımı yapmış ve her yıl 5 bin personel alımı yaparak bu rakamın 2023 yılında 55 bine tamamlanacağı resmi açıklamalarla sabitlenmişti. Bu alımların sonunda PTT 100 bin çalışana sahip olacaktı. Her geçen gün iştiraklerine ve yatırımlarına devam eden PTT'nin personel alım ilanları da ilgiyle takip ediliyor. 2019 yılının ekim ayında yayınlanacağı söylenen 5 bin personel alımı için adaylara üzücü bir haber vermiştik.

03 Kasım 2019 Pazar 17:39
PTT Personel Alımı İle İlgili Yönetmelik Değiştiriyor! Gündeme KPSS İddiası Damga Vurdu!

PTT Türkiye'nin en çok personel istihdamı sağlayan kurumların başında geliyor. PTT son olarak 5 bin personel alımı yapmış ve her yıl 5 bin personel alımı yaparak bu rakamın 2023 yılında 55 bine tamamlanacağı resmi açıklamalarla sabitlenmişti. Bu alımların sonunda PTT 100 bin çalışana sahip olacaktı. Her geçen gün iştiraklerine ve yatırımlarına devam eden PTT'nin personel alım ilanları da ilgiyle takip ediliyor. 2019 yılının ekim ayında yayınlanacağı söylenen 5 bin personel alımı için adaylara üzücü bir haber vermiştik. 

PTT'nin yönetmeliğinde personel alımı ile ilgili kısımdaji hata nedeniyle yüksek mahkeme personel alımlarını askıya almış ve yürütmeyi durdurmuştu. Bu haber yüzbinlerce adayı üzerken byeni bir iddia daha ortaya atıldı.

PTT PERSONEL ALIMINDA KPSS ŞARTI OLACAK İDDİASI

PTT personel alımı için yüksek mahkemenin yürütme kararından sonra ivedi bir şekilde yeni yönetmelik hazırlamaya başladı Birlik Haber-Sen tarafından duyurulmuştu.

Bu yönetmelik değişimi ile birlikte personel alım şartları arasına KPSS şartı getireleceği belirtiliyor. Ancak bu durum şimdilik sadece sosyal medyada dolaşan bir iddiadır. Kesinliği olmamakla birlikte yönetmeliğin değişmesi sonucu KPSS şartı da getirebilir. İlanların ecikmesi nedeniyle yaş şartına takılan onbinlerce aday KPSS şartı gelirse daha fazla adayın mağdur olmasına neden olacaktır.

PTT PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NASILDI?

  • a) Türk vatandaşı olmak.
  • b) Erkeklerde en az orta okul mezunu, bayanlarda ise en az lise mezunu olmak.
  • c) Erkekler 22-32, Bayanlar 18-27 yaşları arasında olmak
  • d) Erkekler için askerliğini yapmış olmak. e) Erkekler en az 1.73 cm. , bayanlar en az 1.64 cm. boyunda olmak.
  • f) İnsan ilişkileri, hitap tarzı, konuşma diksiyonu düzgün olmak ve prezantabl olmak..

PTT Personel alımı ile ilgileniyorsanız gelişmelerden ilanlardan anında haberdar olmak için kpsscafe mobil uygulamalarını indirebilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 03.11.2019 17:55
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2018 personel alımlarında olmadı 4 saat önce

2018 personel alımlarında olmadı ptt ye alımda kpss 2019 alımlarındamı olacak ozaman onlarıda çıkartın yada kpss ile olmasın öyle bi saçmalık olamaz ben 1 senedir bu haberi bekliyorum...

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