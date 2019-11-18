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PTT Personel alımı başvuru şartları neler?

PTT tarafından merakla beklenen personel alımında gözler yetkililere çevrildi. Herkes yayınlanacak personel alım ilanını beklerken resmi açıklama gelip gelmediği merak konusu oldu. PTT tarafından yayınlanacak personel alım ilanlarını bekleyenler aynı zamanda başvuru şartlarını da araştırmaya başladı. PTT Personel alım ilanları ve başvuru şartlarına dair detaylar haberimizde...

PTT Personel alımı başvuru şartları neler?

PTT tarafından merakla beklenen personel alımında gözler yetkililere çevrildi. Herkes yayınlanacak personel alım ilanını beklerken resmi açıklama gelip gelmediği merak konusu oldu. PTT tarafından yayınlanacak personel alım ilanlarını bekleyenler aynı zamanda başvuru şartlarını da araştırmaya başladı. PTT Personel alım ilanları ve başvuru şartlarına dair detaylar haberimizde...

18 Kasım 2019 Pazartesi 20:19
PTT Personel alımı başvuru şartları neler?

PTT tarafından yayınlanacak personel alımı bekleyenler iş ilanları konusunda resmi açıklamanın ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı. PTT bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar ayrıca PTT tarafından yayınlanacak personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartlarını da araştırıyor. 

PTT PERSONEL ALIM İLANI RESMİ AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

PTT personel alım ilanında son açıklama Birlik Haber Sen’den gelmişti. Gelen açıklamada ise “PTT A.Ş. ile Ekim ayında gerçekleştirdiğimiz Kurum İdari Kurulu (KİK) Toplantısında personel alımı için çalışma yaptıklarını ve bu yönde planlamalarının olduklarını ifade ettiler. Yetkililerin bu ifadelerini ise sendikamıza bağlı haberleşme kanallarından ilan etmiştik.” ifadeleri yer almıştı.

PTT PERSONEL ALIM İLANI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Personel alımı konusunda çalışma yapıldığının aktarılmasının ardından PTT personel alım ilanını bekleyenler kamupersoneli.net olarak tespit ettiğimiz PTT personel alım ilanı başvuru şartlarını araştırıyor. PTT tarafından yayınlanacak başvuru şartları ise şöyle:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Erkeklerde en az orta okul mezunu, bayanlarda ise en az lise mezunu olmak.

c) Erkekler 22-32, Bayanlar 18-27 yaşları arasında olmak

d) Erkekler için askerliğini yapmış olmak.

e) Erkekler en az 1.73 cm. , bayanlar en az 1.64 cm. boyunda olmak.

f) İnsan ilişkileri, hitap tarzı, konuşma diksiyonu düzgün olmak ve prezantabl olmak.

g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma,

h) Madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

i) Kamu haklarından yasaklı olmamak.

j) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.

k) 5188 Sayılı Kanun gereği silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.

l) Tercihen Para ve Değerli Eşya Taşımacılığı konusunda tecrübeli olmak

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ptt personel alımı başvuru şartları neler
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