PTT Personel Alımı 2019 İlanı Yayınlandı mı? Başvuru Şartları ve Kadro Dağılımı Nedir?

PTT personel alımı ne zaman yapılacak? PTT tarafından geçtiğimiz aylarda 55 bin personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyi tarafından yapılan açıklamada, yıl sonuna kadar ilanın yayınlanması beklendiği bildirildi. 2023 yılına kadar 100 bine çıkarılacağını açıklamasının ardınadn binlerce vatandaş ilanı beklemeye başladı. Peki, KPSS şartsız PTT personel alımı ne zaman? 2019 55 bin PTT personel alımı ilanı geldi mi? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

PTT PERSONEL ALIMLARI 2019 NE ZAMAN?

PTT tarafından yapılan son açıklamaya göre 2018 yılından boş kalan kadroların 2019 alımlarıyla doldurulacağı açıklanmıştı. Bu açıklamaların ardından binlerce vatandaş alımların hangi tarihte olacağını araştırmaya başladı. Ancak, 2019 PTT personel alımının ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. İlanın ne zaman yayınlanacağı konusunda da bir bilgi bulunmuyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

PTT 55 BİN PERSONEL ALIM İLANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik tarafından yapılan açıklama sonrasında PTT yazılı olarak da konu ile ilgili yazılı bilgilendirme yaparak şu açıklamayı yaptı.

"2018/1 5000 personel alımında ilişkin yapılan sınav sonucunda şirket bünyesinden müracaat eden taşeron firma elemanlarının müracaat ettikleri unvanlar da yazılı sınavın zor olması nedeniyle kazanamadıkları dolayısıyla alım yapılacak unvanların boş kaldığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla; PTT AŞ bünyesinde personel eksikliğinden kaynaklanan sorun ve problemlerin çözülmesi bakımından 2018/1 alım sonucunda 5000 personel alımından eksik kalan ve doldurulamayan unvanların tamamlanmasını teminen en kısa sürede alım yapılmasını talep ediyoruz' denildi. Talep cevabında ise; "Boş kalan pozisyonların doldurulmasını teminen 2019 yılında yeni bir personel ilanına çıkılması planlanmaktadır" açıklamasına yer verildi. 2019'un sonuna da son 2 ay kalmıştır. Bu noktada PTT'nin 2019 bitmeden bu ilanı yayınlaması muhtemel olup ilerleyen haftalarda bir ilan yayınlanması ya da yeni bir açıklama yapılması beklenmektedir.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Erkeklerde en az orta okul mezunu, bayanlarda ise en az lise mezunu olmak.

c) Erkekler 22-32, Bayanlar 18-27 yaşları arasında olmak

d) Erkekler için askerliğini yapmış olmak. e) Erkekler en az 1.73 cm. , bayanlar en az 1.64 cm. boyunda olmak.

f) İnsan ilişkileri, hitap tarzı, konuşma diksiyonu düzgün olmak ve prezantabl olmak..

PTT ŞUBELERİ CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?

Hemen her hafta olduğu gibi bu hafta da vatandaşlar, "PTT Cumartesi açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Normal şartlarda bugün yani Cumartesi günü PTT şubeleri kapalı… Ancak başta da belirttiğimiz gibi nöbetçi şubeler belirli saatlere kadar hizmet vermeye devam edecekler. Nöbetçi PTT şubeleri ise kurumun resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan "En yakın PTT" sayfası üzerinden görülüp takip edilebiliyor. Öte yandan normal şartlarda PTT şubeleri saat 09.00 – 12.30 ve 13.30 – 17.00 arasında hizmet vermektedir. Nöbetçi PTT şubeleri ise saat 13.30'a kadar hizmet vermektedir. Saat 13.30'dan tüm PTT şubeleri kapanmaktadır.

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