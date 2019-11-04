PTT Personel Alımı 2019 İlanı Bir Süre Daha Gecikecek! İlan Tarihine Dair Açıklama!

2019 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan ve bu konuda daha önce açıklamalar yapılan KPSS'siz 5 bin personel alımı ilan tarihine dair son dakika açıklaması geldi.

PTT personellerinin yetkili sendikası olan Birlik Haber Sen tarafından yapılan açıklamanın detaylarını sizlerle paylaşıyoruz. İşte 2019 yılı PTT personel alımlarına dair o açıklama;

PTT İLANI BİR SÜRE DAHA GECİKECEK

PTT tarafından yayımlanması planlanan personel alımlarına dair daha önceden yapılan açıklamada; ilan tarihi 2019 yılının son çeyreği olarak açıklanmıştı.

2019 yılının Ekim, Kasım ve Aralık ayı içinde yayınlanacağı açıklanan ilan için yeni gelişme ise bu sürecin daha da uzayacağı yönünde. Birlik Haber Sen tarafından yapılan basın açıklamasında alımlara ilişkin olarak daha önceden ilan tarih tarih hatırlatıldı.

Açıklamanın devamında ise Basın, Yayın ve İletişim Hizmet Kolunda faaliyet gösteren sendikalardan birinin PTT personel alımları ile unvan değişikliği sınavlarına dair dava açtığı belirtildi. Bu davanın işe alım sürecini etkileyeceğinin ifade edildiği basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı.

"Bu nedenle planlanan personel alımı bir yönetmelik olmadığı için gerçekleştirilememektedir. PTT A.Ş. durdurulan yönetmeliğe alternatif bir yönetmelik çalışması hazırlayıp bunu Cumhurbaşkanlığı nezdinde en kısa sürede çıkartılması için çalışmalarına devam etmektedir. Bu yönetmelik Resmi Gazete’de ilan edildikten sonra PTT A.Ş. personel alımını yeniden planlamaya alacaklarını bizlere bildirdiler. PTT A.Ş. yetkililerince verilen bilgi bu şekilde olup, süreç boyunca yaşanacak gelişmelerle bilgilendirmelerde bulunmaya devam edeceğiz."

PTT 5 Bin KPSS'siz Personel Alımı Kadroları

PTT 2019 yılı KPSS şartsız 5 bin personel alımı kurumun kendi sınavı esasına göre yapılacak. Alımlar ise Postacı, Şoför, Çeşitli branşlarda Uzman Personel, Mimar, Tekniker, Mühendis Gişe Memuru veya Banko Personeli kadrolarına olacak.

KPSSCAFE.COM.TR