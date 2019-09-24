Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 18°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
101847
ALTIN
280.107
DOLAR
5.6955
STERLIN
7.1114
EURO
6.2659
TÜBİTAK KPSS'siz Önlisans ve Lisans Mezunu Proje Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Dar Gelirliye 350 TL Taksitle Ev Sahibi Olma İmkanı!
İstanbul Üniversitesi KPSS'siz Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Bakan çağrı yaptı! 300 bin 300 Bin TL'lik dev destek
2019-2020 2000 Polis Alım Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı! İşte Detaylar...

PTT Personel Alımı 2019 Başvuru Şartları ve Kadrolar Belli Oldu!

PTT memur, işçi ve personel alımları ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. PTT 55 bin personel alımını KPSS şartsız olarak gerçekleştirecek. Bu bağlamda binlerce vatandaş PTT personel alımını dört gözle bekliyor. PTT alımlarında aranan şartların neler olduğu, hangi tarihte ve ne kadar personel alımı yapılacağı merak edilen konular arasında başı çekiyor. PTT personel adaylarını ilgilendiren hususları haber içeriğimizde paylaşıyoruz. PTT'den personel alımına dair tarihler ve başvurunun nasıl yapılacağı henüz açıklanmadı. Peki PTT 55 bin personel alımı 2019'da yapılacak mı? PTT personel alımına yönelik yayınlanan resmi yazıda 2019 yılında kuruma personel alımı gerçekleştirileceği açıklanmıştı.

PTT Personel Alımı 2019 Başvuru Şartları ve Kadrolar Belli Oldu!

PTT memur, işçi ve personel alımları ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. PTT 55 bin personel alımını KPSS şartsız olarak gerçekleştirecek. Bu bağlamda binlerce vatandaş PTT personel alımını dört gözle bekliyor. PTT alımlarında aranan şartların neler olduğu, hangi tarihte ve ne kadar personel alımı yapılacağı merak edilen konular arasında başı çekiyor. PTT personel adaylarını ilgilendiren hususları haber içeriğimizde paylaşıyoruz. PTT'den personel alımına dair tarihler ve başvurunun nasıl yapılacağı henüz açıklanmadı. Peki PTT 55 bin personel alımı 2019'da yapılacak mı? PTT personel alımına yönelik yayınlanan resmi yazıda 2019 yılında kuruma personel alımı gerçekleştirileceği açıklanmıştı.

24 Eylül 2019 Salı 19:42
PTT Personel Alımı 2019 Başvuru Şartları ve Kadrolar Belli Oldu!

PTT 2023 yılına kadar 55 bin yeni personel istihdam edecek. PTT kadrolarında görev almak isteyen binlerce kişi personel alımı ne zaman yapılacak ve 2019 PTT personel alım şartları neler sorusunun yanıtını arıyor. Köklü kuruluş PTT'ye 2023 yılına 55 bin personel alımı gerçekleştirileceği duyurulmuştu. PTT personel alımlarına ilişkin son gelişmeler kamu personeli adaylarınca ilgiyle takip ediliyor. 2019/1 PTT kamu personeli alım tarihini ilan eden duyuruyu dört gözle bekleyen vatandaşları ilgilendiren konulara haber içeriğimizde yer veriyoruz. PTT, 170 yılı aşan geçmişi ile Türkiye'nin en köklü devlet kurumlarından biridir. Günümüzde birçok alanda hizmet veren bir anonim şirkete dönüştürülmüştür. PTT, yani Posta ve Telgraf Teşkilatı; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı genel müdürlük seviyesinde bir devlet kurumudur.

PTT PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI YAPILDI

2019 yılında yapılacak personel alımının , 2018 yılında yapılan alımda eksik kalan kadroların da eklenmesi ile birlikte yapılacağı bildirildi. PTT kamu personeli alımına ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"PTT AŞ bünyesinde personel eksikliğinden kaynaklanan sorun ve problemlerin çözülmesi bakımından 2018/1 alım sonucunda 5000 personel alımından eksik kalan ve doldurulamayan unvanların tamamlanmasını doldurulmasının en kısa sürede alım yapılmasını talep ediyoruz ve bu boş kalan pozisyonların doldurulması amacıyla 2019 yılında yeni bir personel ilanına çıkılması muhtemeldir"

PTT İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU SÜRECİ

2018 yılının Haziran ayı içerisinde kurulan PTTPAL tarafından her türlü para, kıymetli maden ve kıymetli evrak taşıma, işleme ve saklama, ATM ikmal, bakım, izleme, nakit yönetimi, gece kasası hizmetleri ve fiziki güvenlik hizmetleri verilecektir. Ayrıca şirket tarafından yıl sonuna kadar 6 nakit merkezi kurulacaktır. Bu nakit merkezleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana illerinde kurulacaktır. PTT personel alımına ilişkin kılavuzda yayımlandı. Yayımlanan kılavuzda adaylarda aranan şartlar belirtildi. Buna göre adaylarda şu şartlara aranmaktadır:

PTT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

a) Türk vatandaşı olmak. b) Erkeklerde en az orta okul mezunu, bayanlarda ise en az lise mezunu olmak. c) Erkekler 22-32, Bayanlar 18-27 yaşları arasında olmak d) Erkekler için askerliğini yapmış olmak. e) Erkekler en az 1.73 cm. , bayanlar en az 1.64 cm. boyunda olmak. f) İnsan ilişkileri, hitap tarzı, konuşma diksiyonu düzgün olmak ve prezantabl olmak.

PTT KPSS ŞARTSIZ MEMUR ALIMI KONUSUNDA HANGİ AÇIKLAMALAR YAPILDI?

PTT tarafından KPSS şartı aranmadan alınacak 55 bin memur alımında yeni gelişmeler yaşanıyor. PTT memur istihdamının sağlanacağı kadro dağılımı ve genel şartlar da belli oldu. Binlerce memur adayının beklediği PTT memur alım duyuruları dört gözle takip ediliyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı yani bilinen kısa adıyla PTT'ye memur alımı ile ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor. PTT personel alımına yönelik yayınlanan resmi yazıda 2019 yılında kuruma personel alımı gerçekleştirileceği açıklanmıştı. PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik tarafından yapılan açıklamaya göre; PTT 55 bin personel alımı yapacak. PTT personel alımlarında KPSS şartının aranmayacağı daha önceden belirtilmişti.

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik bundan önceki yaptığı açıklamalarında 55 bin personel alımı yapılacağını ifade etmişti. PTT personeli alımının ne zaman yapılacağı hakkında resmi yazı yayımlandı. '2018/1 5000 personel alımında ilişkin yapılan sınav sonucunda şirket bünyesinden müracaat eden taşeron firma elemanlarının müracaat ettikleri unvanlar da yazılı sınavın zor olması nedeniyle kazanamadıkları dolayısıyla alım yapılacak unvanların boş kaldığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla; PTT AŞ bünyesinde personel eksikliğinden kaynaklanan sorun ve problemlerin çözülmesi bakımından 2018/1 alım sonucunda 5000 personel alımından eksik kalan ve doldurulamayan unvanların tamamlanmasını teminen en kısa sürede alım yapılmasını talep ediyoruz' denildi. Talep cevabında ise; "Boş kalan pozisyonların doldurulmasını teminen 2019 yılında yeni bir personel ilanına çıkılması planlanmaktadır" denildi.

PTT'NİN HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALIMI YAPMASI BEKLENİYOR?

Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama)
Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik)
Tekniker
Mühendis
PTT Uzman Yardımcısı
Avukat
Postacı
Mimar
PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk)
Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık)
Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık)
PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi)
PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık)
Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı)

PTT nedir?

PTT, 170 yılı aşan geçmişi ile Türkiye'nin en köklü devlet kurumlarından biridir. Günümüzde birçok alanda hizmet veren bir anonim şirkete dönüştürülmüştür. PTT, yani Posta ve Telgraf Teşkilatı; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı genel müdürlük seviyesinde bir devlet kurumudur. Türkiye'nin posta örgütü olan PTT'yi internet ve akıllı telefonlar icat edilmeden önce mektuplarla, ankesörlü ve jetonlu telefonlarla, telgraflarla tanıyoruz. Teknolojideki gelişmelere paralel olarak bünyesinde büyük değişiklikler yaşanan PTT, 2013 yılında anonim şirket haline getirildi. Makalemize PTT ile ilgili birçok bilgiyi bulabilirsiniz.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
ptt personel alımı 2019 başvuru şartları kadrolar belli oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PTT Personel Alımı 2019 Başvurusu Ne Zaman Başlıyor?
PTT Personel Alımı 2019 Başvurusu Ne Zaman Başlıyor?
Okulda Telefon Yakalatmanın Cezası Nedir? Para Cezası Var mı?
Okulda Telefon Yakalatmanın Cezası Nedir? Para Cezası Var mı?
Türkiye sünnet düğünündeki bu rezaleti konuşuyor
Türkiye sünnet düğünündeki bu rezaleti konuşuyor

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim