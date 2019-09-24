PTT Personel Alımı 2019 Başvuru Şartları ve Kadrolar Belli Oldu!

PTT 2023 yılına kadar 55 bin yeni personel istihdam edecek. PTT kadrolarında görev almak isteyen binlerce kişi personel alımı ne zaman yapılacak ve 2019 PTT personel alım şartları neler sorusunun yanıtını arıyor. Köklü kuruluş PTT'ye 2023 yılına 55 bin personel alımı gerçekleştirileceği duyurulmuştu. PTT personel alımlarına ilişkin son gelişmeler kamu personeli adaylarınca ilgiyle takip ediliyor. 2019/1 PTT kamu personeli alım tarihini ilan eden duyuruyu dört gözle bekleyen vatandaşları ilgilendiren konulara haber içeriğimizde yer veriyoruz. PTT, 170 yılı aşan geçmişi ile Türkiye'nin en köklü devlet kurumlarından biridir. Günümüzde birçok alanda hizmet veren bir anonim şirkete dönüştürülmüştür. PTT, yani Posta ve Telgraf Teşkilatı; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı genel müdürlük seviyesinde bir devlet kurumudur.

PTT PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI YAPILDI

2019 yılında yapılacak personel alımının , 2018 yılında yapılan alımda eksik kalan kadroların da eklenmesi ile birlikte yapılacağı bildirildi. PTT kamu personeli alımına ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"PTT AŞ bünyesinde personel eksikliğinden kaynaklanan sorun ve problemlerin çözülmesi bakımından 2018/1 alım sonucunda 5000 personel alımından eksik kalan ve doldurulamayan unvanların tamamlanmasını doldurulmasının en kısa sürede alım yapılmasını talep ediyoruz ve bu boş kalan pozisyonların doldurulması amacıyla 2019 yılında yeni bir personel ilanına çıkılması muhtemeldir"

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PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU SÜRECİ

2018 yılının Haziran ayı içerisinde kurulan PTTPAL tarafından her türlü para, kıymetli maden ve kıymetli evrak taşıma, işleme ve saklama, ATM ikmal, bakım, izleme, nakit yönetimi, gece kasası hizmetleri ve fiziki güvenlik hizmetleri verilecektir. Ayrıca şirket tarafından yıl sonuna kadar 6 nakit merkezi kurulacaktır. Bu nakit merkezleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana illerinde kurulacaktır. PTT personel alımına ilişkin kılavuzda yayımlandı. Yayımlanan kılavuzda adaylarda aranan şartlar belirtildi. Buna göre adaylarda şu şartlara aranmaktadır:

PTT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

a) Türk vatandaşı olmak. b) Erkeklerde en az orta okul mezunu, bayanlarda ise en az lise mezunu olmak. c) Erkekler 22-32, Bayanlar 18-27 yaşları arasında olmak d) Erkekler için askerliğini yapmış olmak. e) Erkekler en az 1.73 cm. , bayanlar en az 1.64 cm. boyunda olmak. f) İnsan ilişkileri, hitap tarzı, konuşma diksiyonu düzgün olmak ve prezantabl olmak.

PTT KPSS ŞARTSIZ MEMUR ALIMI KONUSUNDA HANGİ AÇIKLAMALAR YAPILDI?

PTT tarafından KPSS şartı aranmadan alınacak 55 bin memur alımında yeni gelişmeler yaşanıyor. PTT memur istihdamının sağlanacağı kadro dağılımı ve genel şartlar da belli oldu. Binlerce memur adayının beklediği PTT memur alım duyuruları dört gözle takip ediliyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı yani bilinen kısa adıyla PTT'ye memur alımı ile ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor. PTT personel alımına yönelik yayınlanan resmi yazıda 2019 yılında kuruma personel alımı gerçekleştirileceği açıklanmıştı. PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik tarafından yapılan açıklamaya göre; PTT 55 bin personel alımı yapacak. PTT personel alımlarında KPSS şartının aranmayacağı daha önceden belirtilmişti.

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik bundan önceki yaptığı açıklamalarında 55 bin personel alımı yapılacağını ifade etmişti. PTT personeli alımının ne zaman yapılacağı hakkında resmi yazı yayımlandı. '2018/1 5000 personel alımında ilişkin yapılan sınav sonucunda şirket bünyesinden müracaat eden taşeron firma elemanlarının müracaat ettikleri unvanlar da yazılı sınavın zor olması nedeniyle kazanamadıkları dolayısıyla alım yapılacak unvanların boş kaldığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla; PTT AŞ bünyesinde personel eksikliğinden kaynaklanan sorun ve problemlerin çözülmesi bakımından 2018/1 alım sonucunda 5000 personel alımından eksik kalan ve doldurulamayan unvanların tamamlanmasını teminen en kısa sürede alım yapılmasını talep ediyoruz' denildi. Talep cevabında ise; "Boş kalan pozisyonların doldurulmasını teminen 2019 yılında yeni bir personel ilanına çıkılması planlanmaktadır" denildi.

PTT'NİN HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALIMI YAPMASI BEKLENİYOR?

Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama)

Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik)

Tekniker

Mühendis

PTT Uzman Yardımcısı

Avukat

Postacı

Mimar

PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk)

Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık)

Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık)

PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi)

PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık)

Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı)

PTT nedir?

PTT, 170 yılı aşan geçmişi ile Türkiye'nin en köklü devlet kurumlarından biridir. Günümüzde birçok alanda hizmet veren bir anonim şirkete dönüştürülmüştür. PTT, yani Posta ve Telgraf Teşkilatı; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı genel müdürlük seviyesinde bir devlet kurumudur. Türkiye'nin posta örgütü olan PTT'yi internet ve akıllı telefonlar icat edilmeden önce mektuplarla, ankesörlü ve jetonlu telefonlarla, telgraflarla tanıyoruz. Teknolojideki gelişmelere paralel olarak bünyesinde büyük değişiklikler yaşanan PTT, 2013 yılında anonim şirket haline getirildi. Makalemize PTT ile ilgili birçok bilgiyi bulabilirsiniz.

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