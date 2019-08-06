PTT KPSS'siz 5 Bin Memur Alım Tarihi Belli Oldu! İşte Başvuru Şartları ve Kadro Dağılımı!

PTT Türkiye'nin en çok personel istihdamı gerçekleştiren kurumlarından bir tanesidir. 2023 yılına kadar personel sayısını 100 bine çıkaracağını ve bu kapsamda da yılda ortalama 5 bin personel alımı yapacağını açıklayan PTT'nin yeni ilan tarihi belli oldu. PTT'de çalışmak isteyen adaylar PTT kadro dağılımını ve ptt başvuru şartlarını merak ediyor. İşte KPSS şartı olmadan 5 binden fazla personel alımı yapacak olan PTT'nin ilanı yayınlayacağı tarihe ilişkin detaylar ile birlikte başvuru şartları ve kadro dağılımı...

PTT PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?

GENEL ŞARTLAR

Bunun yanı sıra bir önceki alıma göre adaylarda aranacak olan muhtemel genel şartlar ise şöyle:

- TC vatandaşı olmak.

- İlanın başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

- Kamu haklarından mahrum olmamak.

- Adli sicil kaydı olmamak.

- Erkek adaylar için zorunlu askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağı gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş.

Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu olmaması.

- Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

- Güvenlik soruşturması olumlu olmak

PTT PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama, Lojistik)

Tekniker

Mühendis

PTT Uzman Yardımcısı

Avukat

Postacı

Mimar

PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk)

Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık, Bankacılık)

PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi, Mütercim-Tercümanlık)

Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı)

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Konu ile ilgili olarak PTT personel alım ilanının 2019 yılı ilk çeyreğinde (2019 Ekim ayı) ilama çıkacağı ve ilam tarihinden itibaren 15 gün süre içerinde başvuruların tamamlanacağı belirtildi. Söz konusu raporda "PTT Anonim Şirketi bünyesindeki işyerlerinde yaşanılan sıkıntı ve sorunların çok önemli kısmının personel eksikliği ve yetersizliğinden kaynaklandığı anlaşıldığı" ifadelerine yer verildi.

PTT PERSONEL ALIMINDA SINAV OLACAK MI?

PTT tarafından gerçekleştirilecek olan kamu personeli alımı Ekim - Kasım - Aralık döneminde yapılacak. Ayrıca personel alımı için bir önceki alımda olduğu gibi sınav yapılacak.