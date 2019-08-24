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PTT KPSS'siz personel alımı ne zaman? PTT personel alım şartları neler?

PTT KPSS'siz personel alımı ne zaman? PTT personel alım şartları neler? gibi soruların yanıtları büyük bir heyecanla araştırılıyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartı olmadan gerekli kadrolarda personel alımı gerçekleştiriyor. PTT bünyesine 2023 yılına kadar ihtiyaç doğrultusunda peyderpey alım yapılmaya devam edecek. PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik yaptığı bir açıklamada 55 bin personel alımı yapılacağını duyurmuştu.

PTT KPSS'siz personel alımı ne zaman? PTT personel alım şartları neler?

PTT KPSS'siz personel alımı ne zaman? PTT personel alım şartları neler? gibi soruların yanıtları büyük bir heyecanla araştırılıyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartı olmadan gerekli kadrolarda personel alımı gerçekleştiriyor. PTT bünyesine 2023 yılına kadar ihtiyaç doğrultusunda peyderpey alım yapılmaya devam edecek. PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik yaptığı bir açıklamada 55 bin personel alımı yapılacağını duyurmuştu.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 17:38
PTT KPSS'siz personel alımı ne zaman? PTT personel alım şartları neler?

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik yaptığı bir açıklamada 55 bin personel alımı yapılacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından PTT bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar PTT KPSS'siz personel alımı ne zaman? PTT personel alım şartları neler? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartı olmadan gerekli durumlarda personel alımı yapacak. PTT personel alımı hakkında tüm detayları sizler için derledik....

PTT KPSS'SİZ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
PTT KPSS'siz personel alımının ne zaman yapılacağına dair henüz resmi açıklama yapmadı. 2019 PTT personel alımı ilanı yayınlandığında haberimizin içinde yer alacak.

PTT PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?
1) Türk vatandaşı olmak. 

2) Erkeklerde en az orta okul mezunu, bayanlarda ise en az lise mezunu olmak. 

3) Erkekler 22-32, Bayanlar 18-27 yaşları arasında olmak 

4) Erkekler için askerliğini yapmış olmak. 

5) Erkekler en az 1.73 cm. , bayanlar en az 1.64 cm. boyunda olmak. 

6) İnsan ilişkileri, hitap tarzı, konuşma diksiyonu düzgün olmak ve prezantabl olmak. 

7) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu

8) madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak. 

9) Kamu haklarından yasaklı olmamak. 

10) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak. 

11) 5188 Sayılı Kanun gereği silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak. 

12) Tercihen Para ve Değerli Eşya Taşımacılığı konusunda tecrübeli olmak

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