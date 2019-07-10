PTT HGS Büro Personeli Alım İlanı Yayımlandı

PTT, Türkiye genelindeki personel ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli ilanlar yayımlamaya devam ediyor. Bir ilan da PTT HGS'den geldi. Buna göre yayımlanan ilana göre PTT HGS büro personeli alımı yapıyor.

PTT OTOYOL HGS ACENTESİ bünyesindeki eksikliği karşılamak için part time personel alımı yapacağını duyurdu. Peki ilana başvurular nasıl yapılacak? Kimler başvuru yapabilir? İşte detaylar...

İLANIN DETAYLARI

Edirne'de bulunan PTT OTOYOL HGS ACENTESİ bünyesindeki personel ihtiyacının karşılanması için personel alım ilanına çıkıldı. Alım yapılacak olan pozisyon ise büro personeli olarak açıklandı. Ayrıca çalışma şeklinin part time olduğu ifade edildi.

İlana başvuru yapacak olan adayların sağlık açısından görevini yapmasına engel bir durumunun olmaması gerekmektedir. Ayrıca adayların 10 parmak kılavye yazabiliuor olmaları ve hızlı hesap yapabilmeleri gerekmektedir. Adayların orta seviyede İngilizce ve Bulgarca konuşuyor olmaları aranan genel şartlar arasında yer alıyor.

İşe alınacak olan adaylar Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar geceleri çalışacaklardır. Çalışmaların karşılığı olarak saat başı 7 TL olarak belirtilmiştir.

İlana başvuru yapacak olan adaylar başvurularını aşağıdaki bağlantı adresi üzerinden gerçekleştirebileceklerdir. Ayrıca PTT tarafından bir uyuarı yapıldı ve uyarıda sadece kendi özel aracı ile gidip gelebilecek personel arandığı aracın yakıt masrafının karşılanacağı belirtildi.

Başvuru yapmak için tıklayın

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA