PTT Hangi Kurumlara Alım Yapıyor!

Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olan PTT, özellikle son zamanlardaki iş atılımları ile elektronikten farklı sektörlere genişlemeye ve büyümeye devam ediyor. Bu kapsamda ise Kariyer sitesi üzerinden bireylere farklı alanlarda da iş imkânı sunuyor. Kariyer sitesinde yayınlanan ilana göre ise büro personeli ve aktif satış danışmanı olarak bireyler kurumun farklı şubelerinde istihdam edilecektir. Adaylar, İstanbul, Edirne ve Bursa illerinde istihdam edilecek olup farklı kadrolarda görev alacaktır. Büro elemanı ve aktif satış temsilcisi olarak görev yapacak olan adaylar PTT HGS Otoyol Acentesi ve PTTCELL kurumlarında istihdam edilecektir Peki 2019 yılı PTT HGS ve PTTCELL büro memuru personel alım başvuru şartları nedir? PTT hangi kurumlarına alım yapıyor?

2019 yılı PTT HGS ve PTTCELL büro memuru personel alım başvuru şartları nedir? PTT hangi kurumlarına alım yapıyor? PTT HGS ve PTTCELL Büro Memuru Personel Alıyor.3 farklı kurum büro memuru alımı yapacağını duyurdu.Başvuru şartlarının neler olduğunu ve nereden başvuru yapacağınızı öğrenebilirsiniz. Adaylar, İstanbul, Edirne ve Bursa illerinde istihdam edilecek olup farklı kadrolarda görev alacaktır. Büro elemanı ve aktif satış temsilcisi olarak görev yapacak olan adaylar PTT HGS Otoyol Acentesi ve PTTCELL kurumlarında istihdam edilecektir. PTT HGS Otoyol Acentesinde 1 kişi istihdam edilecek olup aday büro çalışanı olarak görev yapacaktır. PTTCELL'de ise 2 aday istihdam edilecek olup Aktif Satış Temsilcisi kadrosunda görev yapılacaktır.

PTT Hangi Kurumlarına Alım Yapıyor?

Adaylar, İstanbul, Edirne ve Bursa illerinde istihdam edilecek olup farklı kadrolarda görev alacaktır. Büro elemanı ve aktif satış temsilcisi olarak görev yapacak olan adaylar PTT HGS Otoyol Acentesi ve PTTCELL kurumlarında istihdam edilecektir. PTT HGS Otoyol Acentesinde 1 kişi istihdam edilecek olup aday büro çalışanı olarak görev yapacaktır. PTTCELL'de ise 2 aday istihdam edilecek olup Aktif Satış Temsilcisi kadrosunda görev yapılacaktır.

PTT Hangi Kurumlarına Alım Yapıyor?

Adaylar, İstanbul, Edirne ve Bursa illerinde istihdam edilecek olup farklı kadrolarda görev alacaktır. Büro elemanı ve aktif satış temsilcisi olarak görev yapacak olan adaylar PTT HGS Otoyol Acentesi ve PTTCELL kurumlarında istihdam edilecektir. PTT HGS Otoyol Acentesinde 1 kişi istihdam edilecek olup aday büro çalışanı olarak görev yapacaktır. PTTCELL'de ise 2 aday istihdam edilecek olup Aktif Satış Temsilcisi kadrosunda görev yapılacaktır.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU SÜRECİ

2018 yılının Haziran ayı içerisinde kurulan PTTPAL tarafından her türlü para, kıymetli maden ve kıymetli evrak taşıma, işleme ve saklama, ATM ikmal, bakım, izleme, nakit yönetimi, gece kasası hizmetleri ve fiziki güvenlik hizmetleri verilecektir. Ayrıca şirket tarafından yıl sonuna kadar 6 nakit merkezi kurulacaktır. Bu nakit merkezleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana illerinde kurulacaktır. PTT personel alımına ilişkin kılavuzda yayımlandı. Yayımlanan kılavuzda adaylarda aranan şartlar belirtildi. Buna göre adaylarda şu şartlara aranmaktadır:

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU SÜRECİ

2018 yılının Haziran ayı içerisinde kurulan PTTPAL tarafından her türlü para, kıymetli maden ve kıymetli evrak taşıma, işleme ve saklama, ATM ikmal, bakım, izleme, nakit yönetimi, gece kasası hizmetleri ve fiziki güvenlik hizmetleri verilecektir. Ayrıca şirket tarafından yıl sonuna kadar 6 nakit merkezi kurulacaktır. Bu nakit merkezleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana illerinde kurulacaktır. PTT personel alımına ilişkin kılavuzda yayımlandı. Yayımlanan kılavuzda adaylarda aranan şartlar belirtildi. Buna göre adaylarda şu şartlara aranmaktadır:

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

PTT, 2023 yılına kadar ihtiyaç doğrultusunda alım yapmaya devam edecek.​ PTT personel alımı başvuru tarihlerine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

PTT PERSONEL ALIMI KADROLARI NELER?

- Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama)

- Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik)

- Tekniker

- Mühendis

- PTT Uzman Yardımcısı

- Avukat

- Postacı

- Mimar

- PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk)

- Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık)

- Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık)

- PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi)

- PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık)

- Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı)

PTT PERSONEL ALIMI HANGİ ALANLARDA YAPILACAK?

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik yeni açıklamalarda bulundu. Dünyanın en büyük 10 posta operatörü arasına görmek için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Son iki yılda bunun için ciddi adımlar attıklarını ve atmaya devam edeceklerini belirtti. Yatırımlar ve hizmetleri çeşitliliği artacak. Bu kapsamdaki 2019 yılı içinde posta, kargo, lojistik ve e-ticaret alanlarında çalışmalar yapılacak.

PTT'nin şu ana kadar 40 bin çalışanı bulunuyordu. 2018 yılında 60 binlik açık mevcuttu. Yine 2018'de yapılan 5 bin personel alımı ile PTT çalışan sayısı 45 bine ulaştı. 2023 yılına kadar ihtiyaç doğrultusunda peyderpey alım yapılmaya devam edecek.

55 bin alım da yapılınca PTT, 60 bin personel açığını tamamlamış olacak.Bu tabloda alım yapılacak sayı 5 bin gibi görünse de Afyon toplantısında yeni bir açıklama geldi. 2023 yılına kadar 5 bin personel emekli olacak. Yani 2019 itibariyle PTT'ye 60 bin personel alınacak.

PTT İÇİN 55 BİN PERSONEL ALINACAK

PTT'nin şu ana kadar 40 bin çalışanı bulunuyordu. 2018 yılında 60 binlik açık mevcuttu. Yine 2018'de yapılan 5 bin personel alımı ile PTT çalışan sayısı 45 bine ulaştı. 2023 yılına kadar ihtiyaç doğrultusunda peyderpey alım yapılmaya devam edecek. 55 bin alım da yapılınca PTT, 60 bin personel açığını tamamlamış olacak. Bu tabloda alım yapılacak sayı 5 bin gibi görünse de Afyon toplantısında yeni bir açıklama geldi. 2023 yılına kadar 5 bin personel emekli olacak. Yani 2019 itibariyle PTT'ye 60 bin personel alınacak.

PTT personel alımına ilişkin resmi bi yazı yayımlandı ve yayımlanan yazıda PTT personel alımı hakkında bir değerlendirmelerde bulunuldu. Bu bağlamda 2019 yılında personel alımı yapılacağı ifade edildi. Konu ile ilgili olarak Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünün kurum idari kurulu 2018 Ekim ayı toplantı raporu yayımlandı. "2018/1 Personel alımı sınav sonucu taşeron, gişe, büro görevlisi, dağıtıcı ve teknik personel unvanlarında alıma çıkarılan 5000 sayısının doldurulamaması" talebine yer verildi.

60 BİN AÇIK VAR

PTT'nin şu ana kadar 40 bin çalışanı bulunuyordu. 2018 yılında 60 binlik açık mevcuttu. Yine 2018'de yapılan 5 bin personel alımı ile PTT çalışan sayısı 45 bine ulaştı.

2023 yılına kadar ihtiyaç doğrultusunda peyderpey alım yapılmaya devam edecek. 55 bin alım da yapılınca PTT, 60 bin personel açığını tamamlamış olacak. Bu tabloda alım yapılacak sayı 5 bin gibi görünse de Afyon toplantısında yeni bir açıklama geldi. 2023 yılına kadar 5 bin personel emekli olacak. Yani 2019 itibariyle PTT'ye 60 bin personel alınacak.

PTT personel alımına ilişkin resmi bi yazı yayımlandı ve yayımlanan yazıda PTT personel alımı hakkında bir değerlendirmelerde bulunuldu. Bu bağlamda 2019 yılında personel alımı yapılacağı ifade edildi.

Konu ile ilgili olarak Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünün kurum idari kurulu 2018 Ekim ayı toplantı raporu yayımlandı. "2018/1 Personel alımı sınav sonucu taşeron, gişe, büro görevlisi, dağıtıcı ve teknik personel unvanlarında alıma çıkarılan 5000 sayısının doldurulamaması" talebine yer verildi.

"2018/1 5000 personel alımında ilişkin yapılan sınav sonucunda şirket bünyesinden müracaat eden taşeron firma elemanlarının müracaat ettikleri unvanlar da yazılı sınavın zor olması nedeniyle kazanamadıkları dolayısıyla alım yapılacak unvanların boş kaldığı anlaşılmaktadır.

Bu itibarla; PTT AŞ bünyesinde personel eksikliğinden kaynaklanan sorun ve problemlerin çözülmesi bakımından 2018/1 alım sonucunda 5000 personel alımından eksik kalan ve doldurulamayan unvanların tamamlanmasını teminen en kısa sürede alım yapılmasını talep ediyoruz" denildi.

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