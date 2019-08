PTT, EGM, NVİ, ASDEP Kamuya 64 Bin Memur Alınacak! İşte Başvuru Şartları!

Kamuya on binlerce memur ve personel alımı yapılacak. Lise, ön lisans ile lisans mezunu olan adaylar memur alımlarını bekliyor. KPSS sınavına girmeyen adaylar ise KPSS şartı olmayan memur ve personel alımlarına yöneldi. 2019 yılında devlet memuru olmak isteyenler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvurusunda bulunarak sınavdan yüksek not almalıdır. Yüksek not elbette kamu kurum ve kuruluşlarının memur alımı ilanlarına göre değişmektedir ancak size en uygun memur alımına başvuru yapmak istiyorsanız kamu kurumlarının memur alımlarında KPSS puan sıralamasına göre adaylar arasından eleme yaptığını unutmayın. İşte kamuya 63 bin memur alımı başvuru şartları PTT, NVİ, EGM, ASDEP, KYK nedir? KPSS ile nasıl memur olunur?

EGM POLİS ALIMI;

Emniyet Genel Müdürlüğüne farklı eğitim düzeylerinde polis memuru alımları yapılıyor. 2019 yılında 10 bin polis istihdamı yapılması bekleniyor. Emniyet Hizmetler sınıfındaki polis alımları detayları aktarmaya devam edeceğiz. Son olarak Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2250 erkek, 250 kadın olmak üzere en az lise mezunu adaylar arasından YKS'ye girmiş olanların başvuru yapabileceği polis alım ilanı yayınlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü 10 Bin Polis Alacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yapmış olduğu açıklamalara göre, Eylül ayrı içerisinde 10 bin polis alınacak. 24. Dönem POMEM polis alımı sonrasında 25. Dönem POMEM polis alımı için müjde verilse de, henüz 10 bin polis alımı ne zaman yapılacak net bir tarih belirlenmedi.

NVİ 1.170 SÖZLEŞMELİ MEMUR ALIMI;

EGM'den bazı birimlerin NVİ'ye aktarılması ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne personel alımı yapılacağı müjdesi verilmişti. Ön lisans mezunları bu alımlara başvuru yapabilecekler. KPSS şartında en az 60 ve üzeri puan istenilmesi bekleniyor.

KYK PERSONEL ALIMLARI;

Kredi Yurtlar Kurumuna yurt yönetim personelleri alınması bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu KYK, Türkiye genelindeki personel istihdamları için ilan açıklanması ve personel ihtiyacının giderilmesi bekleniyor.

