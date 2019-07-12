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PTT Duyurdu: Personel Talepleri Sonuçlandırıldı!
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PTT Duyurdu: Personel Talepleri Sonuçlandırıldı!

PTT İnsan Kaynakları tarafından yayınlanan son duyuruda personel taleplerinin sonuçlandırıldığı açıklandı. 2019 yılı içerisinde nakil talebinde bulunan personellerin taleplerinin sonuçlandırıldığı bilgisine yer verildi.

PTT Duyurdu: Personel Talepleri Sonuçlandırıldı!

PTT İnsan Kaynakları tarafından yayınlanan son duyuruda personel taleplerinin sonuçlandırıldığı açıklandı. 2019 yılı içerisinde nakil talebinde bulunan personellerin taleplerinin sonuçlandırıldığı bilgisine yer verildi.

12 Temmuz 2019 Cuma 21:34
PTT Duyurdu: Personel Talepleri Sonuçlandırıldı!

PTT İnsan Kaynakları tarafından yayınlanan son duyuruda personel taleplerinin sonuçlandırıldığı açıklandı. 2019 yılı içerisinde nakil talebinde bulunan personellerin taleplerinin sonuçlandırıldığı bilgisine yer verildi.

PTT'den 2019 Yılı Nakil Duyurusu! Personel Talepleri Sonuçlandırıldı

PTT, 2019 yılı Nakil dönemi personel talepleri sonuçlandırıldı. PTT'nin İnsan Kaynakları sayfasından yapılan bilgilendirmede 2019 yılı nakil dönemi personel taleplerinin sonlandırıldığı, ilgili ünitelere sonuçların tebliğ edildiği duyuruldu.

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ptt duyurdu personel talepleri sonuçlandırıldı
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