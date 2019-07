PTT, DÜNYA MARKASI OLMA HEDEFİNE ULAŞMAK İÇİN YOL HARİTASINI BELİRLİYOR

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) Yönetim ve Değerlendirme Toplantısı Ankara Kızılcahamam’da başladı.

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ile birlikte genel müdür yardımcıları, daire başkanları ve 81 il başmüdürünün katılımıyla gerçekleştirilen 2019 yılının ikinci Yönetim Değerlendirme Toplantısında; 2019 yılı şirket faaliyetleri masaya yatırılacak. İki gün sürecek toplantıda, her geçen gün karlılık oranını artırmaya yönelik çalışmalar yapan PTT’nin yeni dönemdeki pazarlama ve satış stratejileri konuşuldu.

PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, açılış konuşmasında her geçen gün büyüyen PTT Ailesi’nin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. PTT’nin teknolojiyle geliştirdiği yenilikçi uygulamalarının yanı sıra farkındalık yaratan hizmetleriyle sektörde öncü olduğunu vurgulayan Bozgeyik, “Şirketimiz toplumun ihtiyaçlarını karşılama adına ülkemizin her noktasında hizmet veriyor. Ulaşılabilir ve erişilebilir hizmet anlayışı ile vatandaşların hayatını kolaylaştırmak en büyük gayemiz. Bu alanda çalışmalarımızı süratle yaparken, belirlediğimiz global pazarlama ve satış stratejisiyle kar oranını artıran bir şirket haline geldik” dedi.

Üretim ve verimliliğe vurgu yapıldı

Yıl içinde yapılan çalışmaları değerlendirmek ve yeni adımları belirlemek amacıyla Yönetim ve Değerlendirme Toplantıları düzenlediklerini ifade eden Bozgeyik, “PTT’nin, her gün Türkiye’nin hizmet lambalarını yakarak istikbalini aydınlatan enerjisi, bugün bu salonda toplandı. Biz göz bebeği olan iştirakleriyle bu ülkenin her anında yer almış bir kurumuz. PTT olarak üzerimizdeki yük çok fazla ve ülkemize olan sorumluluğumuz son derece yüksek. Her zaman en iyisini yapmak için gayret ediyoruz” dedi. “İlk geldiğimiz günden beri bu şirketi inovasyon ve verimlilik üzerine kanatlanan bir kuşa benzetiyoruz” diyen Bozgeyik, “İnovasyonun, üretim ve verimliliğin olmadığı bir çalışmayı asla başaramazsınız. Doğru bildiğimiz yolda yürüyecek önümüze bakacağız” ifadelerini kullandı.

Dünyaya, insanlara hizmet ettiklerini ve hayat kalitesini yükseltecek işler yaptıklarını belirten Bozgeyik, “Biz iş üretiyoruz ve üretmeye devam edeceğiz. Bu şirket dünya markası olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedeflere ulaşmak için Sayın Bakanımızın destekleriyle 43 bin kişi gece gündüz çalışıyor. Biz 81 milyonun hizmetkârı olmak için bu yoldayız” diye konuştu.

“Lojistik ve E-ticaret alanında önemli atılımlar yapacağız”

Bozgeyik, lojistik ve e-ticaret sektörlerinin dünya ticaretine yön verdiğini belirterek, PTT’nin de çalışmalarıyla sektörde lider konuma geleceğini vurguladı. PTT olarak önümüzdeki süreçte bu alanda önemli iş birlikleri yapacaklarının müjdesini de veren Bozgeyik, “2018 yılının en büyük şirketlerinin içinde e-ticaret, lojistik ve teknoloji şirketleri var. PTT, dünya ticaretindeki büyüyen trendin içinde. Şirketimizin bu noktada olmasına emek harcayan her bir çalışanımıza teşekkür ediyor ve önlerinde saygıyla eğiliyorum. Biz bu ülkeye hizmet eden herkese saygı duyuyoruz” dedi.

E-ticaret alanında da PTT’nin önemli işler yaptığını kaydeden Bozgeyik, “Mayıs ayında ePttAVM’nin 7.yaşını kutladık. Bugün ePttAVM’de binlerce tedarikçi var, milyonlarca ürün sergileniyor.Web sitesi 2018 yılında, bir önceki seneye göre üç kat büyüdü. Eminim ki vaktiyle kimileri, “PTT’nin e-ticaretle ne işi var” diye düşünmüştü. Eğer e-ticaret girişimi yapılmamış olsaydı, bu risk alınmamış olsaydı, bugün ePttAVM’den söz edebilir miydik? PTT olarak her zaman ülkemizin geleceğini düşünerek inovatif adımlar atacağız” diye konuştu.

Toplantıda konuşan PTT Ankara Başmüdürü Akın Akıncı ise cefakâr ve fedakar postacıların emekleriyle bugüne geldiklerini ifade etti. Akıncı, “Bugün buraya gelmemizde ciddi katkıları olan ve hayata veda etmiş tüm postacılarımızı minnetle ve saygıyla anıyorum. Şirketimizin uluslararası düzeyde saygın ve seçkin yeri, çağın gereklerine uygun olarak sunduğu hizmet kalitesiyle daha ileriye taşınacaktır” dedi.