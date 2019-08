PTT'den personel alım açıklaması! KPSS şartsız binlerce personel alınacak

PTT, 170 yılı aşan geçmişi ile Türkiye'nin en köklü devlet kurumlarından biridir. Günümüzde birçok alanda hizmet veren bir anonim şirkete dönüştürülmüştür.

PTT Nedir?

PTT, yani Posta ve Telgraf Teşkilatı; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı genel müdürlük seviyesinde bir devlet kurumudur. Türkiye'nin posta örgütü olan PTT'yi internet ve akıllı telefonlar icat edilmeden önce mektuplarla, ankesörlü ve jetonlu telefonlarla, telgraflarla tanıyoruz. Teknolojideki gelişmelere paralel olarak bünyesinde büyük değişiklikler yaşanan PTT, 2013 yılında anonim şirket haline getirildi. Makalemize PTT ile ilgili birçok bilgiyi bulabilirsiniz.

Posta Telgraf Teşkilatı 55 bin personel alımı yaparak ciddi bir istihdam sağlayacak. Farklı alanlarda işe alınacak personeller için yelpaze oldukça geniş olacak. KPSS şartı da adaylardan talep edilmeyecek. PTT'nin bu hamlesini duyan binlerce kişi başvuru şekli ve şartlarını araştırıyor. Peki, PTT KPSS'siz 55 bin personel alımı başvuruları başladı mı? PTT 55 bin personel alım şartları neler?

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Erkeklerde en az orta okul mezunu, bayanlarda ise en az lise mezunu olmak.

c) Erkekler 22-32, Bayanlar 18-27 yaşları arasında olmak

d) Erkekler için askerliğini yapmış olmak.

e) Erkekler en az 1.73 cm. , bayanlar en az 1.64 cm. boyunda olmak.

f) İnsan ilişkileri, hitap tarzı, konuşma diksiyonu düzgün olmak ve prezantabl olmak.

g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu

h) madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

i) Kamu haklarından yasaklı olmamak.

j) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.

k) 5188 Sayılı Kanun gereği silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.

l) Tercihen Para ve Değerli Eşya Taşımacılığı konusunda tecrübeli olmak

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

PTT 5 bin kişilik kadrosu ile bünyesine, 250 Uzman Yardımcısı, 1623 Postacı, 2625 Gişe ve Büro Görevlisi, 20 Mimar, 200 Mühendis, 82 Avukat, 200 Tekniker olmak üzere toplamda 5 bin kişi alınacak. Farklı eğitim seviyelerinden mezun adayların başvuru yapabileceği personel alım ilanı için açıklanan kadro detayları şöyle, Uzman Yardımcısı pozisyonuna 250, Mimar pozisyonuna 20, Mühendis pozisyonuna 200, Avukat pozisyonuna 82, Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonuna 2625, Tekniker pozisyonuna 200 ve Postacı pozisyonuna 1623 personel alımı yapılacak. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) 5 bin personel alım ilanına başvuru süreci 2019 yılının son çeyreğinde yani Ekim ayları gibi başlanacağı belirtildi.

PTTPAL NAKİT MERKEZLERİ NERELERDE KURULACAK?

Haziran ayında kurulan PTTPAL tarafından her türlü para, kıymetli maden ve kıymetli evrak taşıma, işleme ve saklama, ATM ikmal, bakım, izleme, nakit yönetimi, gece kasası hizmetleri ve fiziki güvenlik hizmetleri verilecektir. Ayrıca şirket tarafından yıl sonuna kadar 6 nakit merkezi kurulacaktır. Bu nakit merkezleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana illerinde kurulacaktır. PTTPAL tarafından gelecek yıl 40 şube, 360 zırhlı araç ve bin 100 personelle ülke çapında PTT merkez, şube ve ATM'lerine hizmet vermeyi ve Merkez Bankası ile yapılan protokol doğrultusunda 24 merkezde madeni para konsinye depolarını işletmek amaçlanmaktadır.

2019'DA ALIM YAPILACAK

Posta ve Telgraf Teşkilatı yani bilinen kısa adıyla PTT'ye memur alımı ile ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor. PTT personel alımına yönelik yayınlanan resmi yazıda 2019 yılında kuruma personel alımı gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Yılın ilk yarısı sona ererken Eylül, Ekim aylarında hareketlilik olacağı belirtiliyor.

PTT Personel Alınacak Kadrolar ve Sınav Konuları

TT'nin 2019 yılında yapacağı ilk personel alımı PTT 2019/1 olarak adlandırılacak. 2019 yılı içerisinde 2. ve 3. parti personel alımlarında da 2019/2 ve 2019/3 olarak adlandırılaak. PTT tarafından yapılacak duyurular ve yayımlanacak ilanlar da bu şekilde yayımlanacak.kpsscafe.com.tr

Peki PTT tarafından 2019/1 personel alımı hangi kadrolar için yapılacak.kpsscafe.com.tr

PTT tarafından KPSS'siz olarak alınacak personel kadroalrı şöyle;

Avukat

Mimar

Mühendis

PTT Uzman Yardımcısı

PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk)

PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık)

PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi)

Tekniker

Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık)

Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık)

Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama)

Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik)

Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı)

Postacı

Elektrik-Elektronik Mühendisi

Bilgisayar Mühendisi

İnşaat Mühendisi

Makine Mühendisi

Bilgisayar Teknikeri

Matbaacılık Teknikeri

Harita Teknikeri

Teknik Ressam

Metal İşleri Teknikeri

Yazılı sınav test usulü yapılacak ve her soru beş seçenekli olacaktır,

PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık), Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama), Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik), Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı) yazılı sınavlarında, genel yetenek ve genel kültür konularından 100 (yüz) soru sorulacaktır.

Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık hariç), Tekniker, Postacı, Postacı (Firma elemanı) yazılı sınavlarında genel yetenek ve genel kültür konularından 40 (kırk), mesleki alandan 60 (altmış) soru sorulacaktır. kpsscafe.com.tr

PTT SINAV KONULARI kpsscafe.com.tr

KPSS'siz PTT memur alımı için yapılacak sınavda her kadro için konular şu şekilde;

2019/1 AVUKAT,MİMAR,MÜHENDİS, PTT UZMAN YARDIMCISI, GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ, TEKNİKER, POSTACI YAZILI SINAVLARI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR ALANI KONU BAŞLIKLARI

1 SÖZEL AKIL YÜRÜTME

2 TÜRKÇE PARAGRAF, DİL BİLGİSİ VE YAZIM KURALLARI

3 ÖLÇME BECERİSİ

4 SAYISAL VE MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME

5 TARİH

6 TÜRKİYE COĞRAFYASI

7 TEMEL YURTTAŞLIK BİLGİSİ

8 GENEL, KÜLTÜREL VE GÜNCEL SOSYO EKONOMİK KONULAR

2019/1 PERSONEL ALIMI AVUKAT YAZILI SINAVI MESLEKİ ALAN KONU BAŞLIKLARI kpsscafe.com.tr

1 T.C. ANAYASASI

2 İŞ HUKUKU

3 CEZA HUKUKU

4 TİCARET HUKUKU

5 MEDENİ HUKUK

6 İCRA VE İFLAS HUKUKU

7 MEDENİ USUL HUKUKU

8 BORÇLAR HUKUKU

9 İDARE HUKUKU

2019/1 PERSONEL ALIMI MİMAR YAZILI SINAVI MESLEKİ ALAN KONU BAŞLIKLARI

1 MİMARLIK TARİHİ

2 MİMARİ PROJE TASARIMI

3 GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİM

4 YÖNETMELİKLER (YANGIN,DEPREM, OTOPARK,ENGELLİ vs.)

5 ÜNLÜ MİMARİ YAPILAR

6 GENEL KÜLTÜR

7 MALZEME ve YAPI BİLGİSİ

8 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU

9 4735 SAYILI SÖZLEŞME KANUNU

10 3194 SAYILI İMAR KANUNU

11 İÇ MİMARLIKTA TEMEL TASARIM

12 KÜLTÜREL MEKANLAR

13 MOBİLYA TASARIMI VE KONSTRÜKSİYONU

14 MEKAN ANALİZİ

15 MİMARLIK YAPI BİLGİSİ

16 AYDINLATMA - RENK - IŞIK

2019/1 PERSONEL ALIMI BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ YAZILI SINAVI MESLEKİ ALAN KONU BAŞLIKLARI

1 VERİTABANI BİLGİSİ

2 KATMANLI MİMARİ VE WEB TEKNOLOJİLERİ MİMARİSİ (MİDDLEWARE SİSTEMLER)

3 SQL SORGULAMA DİLİ

4 İŞLETİM SİSTEMİ (UNİX, LİNUX, WİNDOWS) BİLGİSİ

5 DONANIM BİLGİSİ (SUNUCU, PC, STORAGE, SWİTCH, SAN VS.)

6 NETWORK BİLGİSİ (TCP/IP, LAN, WAN, SWİTCH, HUB, FİREWALL VS.)

7 BİLGİ GÜVENLİĞİ BİLGİSİ

8 TEMEL JAVA BİLGİSİ

9 TEMEL .NET FRAMEFORK BİLGİSİ

10 OBJECT ORİENTED PROGRAMLAMA BECERİSİ

11 DESİGN PATTERNS

12 MVC PROGRAMLAMA

13 SPRİNG BOOT FRAMEWORK

14 HİBERNATE, JPA, ENTİTY FRAMEWORK VB. ORM İMPLEMENTASYOSLARI

15 SOAP VE RESTFUL WEB SERVİSLER

2019/1 PERSONEL ALIMI ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ YAZILI SINAVI MESLEKİ ALAN KONU BAŞLIKLARI

1 ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ

2 ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ

3 ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ

4 ELEKTRİK MAKİNELERİ

5 AYDINLATMA TEKNİĞİ

6 YENİLENEBİLİR ENERJİ

7 ASANSÖR YAPIM VE MONTAJ KURALLARI

8 ZAYIF AKIM SİSTEMLERİ PROJELENDİRME VE UYGULAMA ESASLARI

9 YILDIRIMDAN KORUNMA SİSTEMLERİ PROJELENDİRME VE UYGULAMA ESASLARI

2019/1 PERSONEL ALIMI İNŞAAT MÜHENDİSİ YAZILI SINAVI MESLEKİ ALAN KONU BAŞLIKLARI

1 YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ

2 KABUL VE MUAYENE YÖNETMELİĞİ

3 YAPI BİLGİSİ

4 MALZEME BİLGİSİ

5 MUKAVEMET

6 YAPI STATİĞİ

7 ÇELİK YAPILAR

8 YAPI DİNAMİĞİ

9 ZEMİN MEKANİĞİ

10 BETONARME YAPILAR

11 4734 SAYILI KANUN VE UYGULAMALAR

12 4735 SAYILI KANUN VE UYGULAMALAR

13 GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİM

2019/1 PERSONEL ALIMI MAKİNE MÜHENDİSİ YAZILI SINAVI MESLEKİ ALAN KONU BAŞLIKLARI

1 ISITMA TESİSATI

2 SIHHİ TESİSAT

3 SOĞUTMA TESİSATI

4 KLİMA TESİSATI

5 HAVALANDIRMA TESİSATI

6 MEKANİK TESİSAT OTOMASYON SİSTEMLERİ

2019/1 PERSONEL ALIMI HARİTA MÜHENDİSİ YAZILI SINAVI MESLEKİ ALAN KONU BAŞLIKLARI

1 İMAR MEVZUATI

2 PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ

3 KADASTRO MEVZUATI

4 HARİTACILIK YAZILIMLARI

5 İFRAZ, TEVDİT, YOLA TERKİN, İHDAS, PLAN TADİLATI

6 APLİKASYON, PLANKOTE

7 SINIRLANDIRMA HARİTALARI

8 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

9 TAŞINMAZ HUKUKU

10 KAMULAŞTIRMA KANUNU

2019/1 PERSONEL ALIMI PTT UZMAN YARDIMCISI (HUKUK) YAZILI SINAVI MESLEKİ ALAN KONU BAŞLIKLARI

1 T.C. ANAYASASI

2 İŞ HUKUKU

3 CEZA HUKUKU

4 TİCARET HUKUKU

5 MEDENİ HUKUK

6 İCRA VE İFLAS HUKUKU

7 MEDENİ USUL HUKUKU

8 BORÇLAR HUKUKU

9 İDARE HUKUKU

2019/1 PERSONEL ALIMI PTT UZMAN YARDIMCISI (ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ) YAZILI SINAVI MESLEKİ ALAN KONU BAŞLIKLARI

1 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI

2 SİSTEM ANALİZİ

3 İŞ ETÜDÜ

4 ERGONOMİ

5 YÖNETİM VE ORGANİZASYON

6 SİSTEM SİMİLASYONU

7 TESİS PLANLAMA VE YERLEŞİMİ

8 İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL

9 ÜRETİM PLANLAMA VE STOK KONTROLÜ

10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

2019/1 PERSONEL ALIMI PTT UZMAN YARDIMCISI YAZILI SINAVI MESLEKİ ALAN KONU BAŞLIKLARI

1 MİKRO İKTİSAT

2 MAKRO İKTİSAT

3 PARA-BANKA-KREDİ

4 TÜRKİYE EKONOMİSİ

5 ULUSLARARASI İKTİSAT

6 GENEL MUHASEBE

7 MALİ TABLOLAR ANALİZİ

8 MALİYE TEORİSİ

9 MALİYE POLİTİKASI

10 VERGİ HUKUKU

11 BÜTÇE

12 KAMU BORÇLARI

13 KAMU GİDERLERİ

14 KAMU GELİRLERİ

15 T.C. ANAYASASI

16 CEZA HUKUKU (GENEL HÜKÜMLER )

17 TİCARET HUKUKU (GENEL HÜKÜMLER )

18 MEDENİ HUKUK (GENEL HÜKÜMLER )

19 İCRA VE İFLAS HUKUKU (GENEL HÜKÜMLER )

20 BORÇLAR HUKUKU (GENEL HÜKÜMLER )

21 İDARE HUKUKU (GENEL HÜKÜMLER )

22 İŞLETME YÖNETİMİ

23 PAZARLAMA YÖNETİMİ

24 FİNANSAL YÖNETİM

2019/1 PERSONEL ALIMI BİLGİSAYAR TEKNİKERİ YAZILI SINAVI MESLEKİ ALAN KONU BAŞLIKLARI

1 TEMEL VERİTABANI BİLGİSİ

2 TEMEL N KATMANLI MİMARİ VE WEB TEKNOLOJİLERİ MİMARİSİ (MİDDLEWARE SİSTEMLER)

3 TEMEL SQL SORGULAMA DİLİ

4 TEMEL İŞLETİM SİSTEMİ (UNİX, LİNUX, WİNDOWS) BİLGİSİ

5 TEMEL DONANIM BİLGİSİ (SUNUCU, PC, STORAGE, SWİTCH, SAN VS.)

6 TEMEL NETWORK BİLGİSİ (TCP/IP, LAN, WAN, SWİTCH, HUB, FİREWALL VS.)

7 TEMEL BİLGİ GÜVENLİĞİ BİLGİSİ

8 MİCROSOFT UYGULAMALARI BİLGİSİ (WORD, EXCEL, POWER POİNT VS.)

2019/1 PERSONEL ALIMI MATBAACILIK TEKNİKERİ YAZILI SINAVI MESLEKİ ALAN KONU BAŞLIKLARI

1 OFSET BASKI TEKNİKLERİ

2 REPRODÜKSİYON

3 SÜREKLİ FORM BASKI

4 MATBAA MALZEMELERİ (İSG İLE İLGİLİ)

5 BASKI SONRASI TEKNİKLERİ

6 MÜCELLİTHANE

7 DİJİTAL BASKI

8 TASARIM MONTAJ

9 KAĞIT GRAMAJI VE ÇEŞİTLERİ

10 DEPOLAMA VE STOKLAMA

2019/1 PERSONEL ALIMI TEKNİK RESSAM YAZILI SINAVI MESLEKİ ALAN KONU BAŞLIKLARI

1 TEKNİK RESİMİN ÖNEMİ

2 GEOMETRİK ŞEKİLLERİN ÇİZİM METHODLARI

3 İZDÜŞÜM KAVRAMI VE YÖNTEMİ

4 GÖRÜNÜŞ ÇIKARTMA ESASLARI

5 KESİT ALMA YÖNTEM TEKNİK VE ESASLARI

6 ÖLÇEK VE ÖLÇÜLENDİRME

7 ALAN VE HACİM HESAPLAMALARI

8 PERSPEKTİF KAVRAM YÖNTEM VE ÇEŞİTLERİ

9 MALZEME BİLGİSİ

2019/1 PERSONEL ALIMI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNİKER YAZILI SINAVI MESLEKİ ALAN KONU BAŞLIKLARI

1 ELEKTRİK MALZEME BİLGİSİ

2 ELEKTRİK ÖLÇME TEKNİĞİ

3 ASANSÖR BAKIM ONARIM VE UYGULAMALARI

4 ELEKTRİK MAKİNELERİ

5 AYDINLATMA TEKNİĞİ

6 ZAYIF AKIM SİSTEMLERİ UYGULAMA VE BAKIM-ONARIM ESASLARI

7 ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ PROJELENDİRME VE UYGULAMA ESASLARI

2019/1 PERSONEL ALIMI İNŞAAT TEKNİKERİ YAZILI SINAVI MESLEKİ ALAN KONU BAŞLIKLARI

1 YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ

2 KABUL VE MUAYENE YÖNETMELİĞİ

3 YAPI BİLGİSİ

4 MALZEME BİLGİSİ

5 4734 SAYILI KANUN VE UYGULAMALAR

6 4735 SAYILI KANUN VE UYGULAMALAR

7 BAKIM ONARIM İMALAT (BETON, KALIP, ÇATI, BEZEME ,ALÇI, DUVAR VE ZEMİN KAPLAMALARI, KAZI, PARKE TAŞI VE BORDÜR KAPLAMALAR, PVC DOĞRAMA VE KAPLAMALAR, SÜSLEME, BOYA, DUVAR, SIVA, YALITIM)

2019/1 PERSONEL ALIMI MAKİNE TEKNİKERİ YAZILI SINAVI MESLEKİ ALAN KONU BAŞLIKLARI

1 KAYNAK TEKNOLOJİSİ

2 TEKNİK RESİM

3 TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ

4 MALZEME TEKNOLOJİSİ

5 ÖLÇME VE KONTROL

6 ÇEVRE KORUMA, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

2019/1 PERSONEL ALIMI METAL İŞLERİ TEKNİKERİ YAZILI SINAVI MESLEKİ ALAN KONU BAŞLIKLARI

1 KAYNAK TEKNOLOJİSİ

2 TEKNİK RESİM

3 TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ

4 MALZEME TEKNOLOJİSİ

5 ÖLÇME VE KONTROL

6 ÇEVRE KORUMA, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

2019/1 PERSONEL ALIMI HARİTA TEKNİKERİ YAZILI SINAVI MESLEKİ ALAN KONU BAŞLIKLARI

1 İMAR MEVZUATI

2 PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ

3 KADASTRO MEVZUATI

4 HARİTACILIK YAZILIMLARI

5 İFRAZ, TEVDİT, YOLA TERKİN, İHDAS, PLAN TADİLATI, APLİKASYON, PLANKOTE UYGULAMALARI

6 SINIRLANDIRMA HARİTALARI, HALİHAZIR HARİTA YAPIMI

7 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

8 TAŞINMAZ HUKUKU

9 KAMULAŞTIRMA KANUNU

2019/1 PERSONEL ALIMI POSTACI YAZILI SINAVI MESLEKİ ALAN KONU BAŞLIKLARI

1 POSTA MEVZUATI

2 KAYITLI GÖNDERİLER

3 KAYITSIZ GÖNDERİLER

4 TEBLİGAT

5 POSTA KOLİSİ, KARGOSU

6 YURTDIŞI GÖNDERİLER

7 ÖZEL HİZMETLER

8 ÜCRET TARİFESİ

