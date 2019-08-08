PTT'den Öykü Arin'e 'pul' sürprizi

Hastanenin steril odasından çıkarak servise alınan, zaman zaman da evine gönderilen Öykü Arin'i, evinde ziyaret eden PTT yetkilileri pul hediye etti.

Anne Eylem Şen Yazıcı, posta pullarına ait fotoğrafları sosyal medya hesabından "Öykü Arin ile kampanyaya destek olan kişi ve kurumlara kart atıyoruz. Kartların PTT'de kaybolduğunu duyurmuştum. Sorunu çözmek için Antalya PTT başmüdiresi Nurgül Atınöz bizi ziyaret etti. Öykü Arin için posta pulu yapmışlar." notuyla paylaştı.

Geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'e, önce annesi Eylem Şen Yazıcı'dan ilik nakli yapılmış ancak uyum sağlanamayınca babası Çağdaş Yazıcı'dan bir süre önce yarı uyumlu kök hücre nakledilmişti.

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