PTT Aş Gazi Ve Şehit Ailelerinin Yanında

Müşterilerine yurt genelinde güvenilir, kaliteli ve ulaşılabilir hizmet vermeyi hedefleyen ve bu yıl 179. Yılını kutlayan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), toplumdaki birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmek ve her kesimden vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla indirim kampanyaları sunuyor.

PTT, ülkemizin geleceği için canla başla çalışan güvenlik güçlerini ve yakınlarını unutmayarak düzenlediği kampanyalarla yanlarında olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na da gönülden destek veren PTT, gazi ve şehit ailelerine APS Kurye ve Posta Kargosu gönderilerinde yüzde 30 indirim uyguluyor.

Şehit aileleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen kimlik belgelerini, gaziler ise durumlarını gösteren belgelerini ibraz etmeleri halinde, gönderilerinde (ticari gönderileri hariç) bu hizmetten faydalanabiliyor.

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