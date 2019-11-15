PTT AŞ Çalışanlarından Organ Bağışına Destek!

179 yıldır müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarıyla ülkesine hizmet eden Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), bu kez insanların kalbine dokunan bir kampanyaya imza attı. Organ nakli bekleyen hastaların hayata tutunmaları amacıyla düzenlenen PTT Organ Bağışı Kampanyası’na PTT çalışanları yoğun destek verdi.

Türkiye'de organ bağışının yetersizliği nedeniyle farkındalık yaratmayı ve PTT personelinin de organ bağışında bulunmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen kampanya kapsamında Sağlık Bakanlığı Yetkilileri sunum gerçekleştirdi. Organ bağışı ve naklinin hayati bir konu olduğunu ifade eden yetkililer, “Tedavisi olmayan birçok hastalığın tek çözümü organ nakli. Farkındalık sağlamak amacıyla organ nakli bekleyen insanların, bu süreçte hayatları pahasına yaşadığı zorlukları anlamamız gerekiyor. Türkiye’de şu an 26 bin 520 kişi organ nakli bekliyor ve her yıl bu sayıya eklenen 3 bin 500 ila 4 bin kişi, daha organ bağışı sayesinde sağlıklı yaşama dönmenin hayalini kuruyor” dedi.

Organ bağışı yapan kişilerin beyin ölümlerinin gerçekleşmesinden sonra ailelerinden de izin alındığını hatırlatan yetkililer, Türkiye’deki organ bağışı verilerini de paylaştı. Organ nakillerinin yüzde 75’inin ölüden, yüzde 25’inin ise hayatta olan kişilerden yapıldığını belirten yetkililer “2019 yılı Ekim ayı sonucunda bin 921 beyin ölümü gerçekleşirken, 520 aile yakınlarının organ bağışı için onay verdi” ifadelerini kullandı.

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