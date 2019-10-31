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PTT 55 bin personel alımında son durum! Alımlar ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler?

PTT, KPSS şartı olmadan çok sayıda personel alımı yapacağını geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. PTT tarafından yapılan bu açıklamanın ardından PTT kadrolarında istihdam edilerek kamu personeli olarak çalışma hayatını sürdürmek isteyen vatandaşlar, PTT 55 bin personel alımı ne zaman sorusunun yanıtını araştırıyor. PTT bünyesindeki personel eksikliği dolayısıyla yapılacak alıma talep oldukça yüksek. Dolayısıyla PTT 55 bin personel alımı son dakika haberleri ilgiyle takip ediliyor. Peki alımlar ne zaman başlayacak? Kimler söz konusu ilana başvuru yapabilecek?

PTT 55 bin personel alımında son durum! Alımlar ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler?

PTT, KPSS şartı olmadan çok sayıda personel alımı yapacağını geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. PTT tarafından yapılan bu açıklamanın ardından PTT kadrolarında istihdam edilerek kamu personeli olarak çalışma hayatını sürdürmek isteyen vatandaşlar, PTT 55 bin personel alımı ne zaman sorusunun yanıtını araştırıyor. PTT bünyesindeki personel eksikliği dolayısıyla yapılacak alıma talep oldukça yüksek. Dolayısıyla PTT 55 bin personel alımı son dakika haberleri ilgiyle takip ediliyor. Peki alımlar ne zaman başlayacak? Kimler söz konusu ilana başvuru yapabilecek?

31 Ekim 2019 Perşembe 23:20
PTT 55 bin personel alımında son durum! Alımlar ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler?

PTT 55 bin personel alımında yaşanan flaş gelişmeler vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. KPSS şartı olmadan 55 bin personelin PTT kadrolarına yerleştirileceği haberi, kısa süre içerisinde çoğu kişinin çalışma hayatlarına dair bir umut ışığı oldu. Peki PTT personel alımı ne zaman yapılacak?

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

PTT tarafından açıklamada, 2018 yılından boş kalan kadroların 2019 yılında gerçekleştirilecek alımlar ile doldurulacağı açıklanmıştı. Fakat 2019 PTT personel alımının ne zaman yapılacağı, henüz resmi bir şekilde netlik kazanmış değil.

PTT PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLARI NELER?

  • Türk vatandaşı olmak
  • Erkeklerde en az ortaokul mezunu, kadınlarda ise en az lise mezunu olmak
  • Erkekler 22-32, kadınlar 18-27 yaşları arasında olmak
  • Erkekler için askerliğini yapmış olmak
  • Erkekler en az 1.73 cm., bayanlar en az 1.64 cm. boyunda olmak
  • İnsan ilişkileri, hitap tarzı, konuşma diksiyonu düzgün olmak ve prezantabl olmak
  • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu
  • Madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak
  • Kamu haklarından yasaklı olmamak
  • Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak
  • 5188 Sayılı Kanun gereği silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak
  • Tercihen Para ve Değerli Eşya Taşımacılığı konusunda tecrübeli olmak
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