PTT 55 bin personel alımında son durum! Alımlar ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler?

PTT 55 bin personel alımında yaşanan flaş gelişmeler vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. KPSS şartı olmadan 55 bin personelin PTT kadrolarına yerleştirileceği haberi, kısa süre içerisinde çoğu kişinin çalışma hayatlarına dair bir umut ışığı oldu. Peki PTT personel alımı ne zaman yapılacak?

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

PTT tarafından açıklamada, 2018 yılından boş kalan kadroların 2019 yılında gerçekleştirilecek alımlar ile doldurulacağı açıklanmıştı. Fakat 2019 PTT personel alımının ne zaman yapılacağı, henüz resmi bir şekilde netlik kazanmış değil.

PTT PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLARI NELER?