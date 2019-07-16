PTT 55 Bin Personel Alımı Ne Zaman Yapılacak?

PTT bünyesinde 2023 yılına kadar toplam 55 bin personel alımı yapılacağı daha önce açıklanmıştı. PTT tarafından yapılan personel alım açıklamasından sonra adaylar PTT personel alımının ne zaman yapılacağını başvuru ve kadro detaylarını araştırıyorlar.

Adaylar tarafından PTT personel alımında başvuruların nasıl yapılacağını aranan şartların neler olduğu araştırılıyor. Adaylar söz konusu alımların ahngi tarihlerde gerçekleştirileceğini sorguluyorlar.

PTT personel alımı hakkında PTT eski Genel Müdürü Kenan Bozgeyik bir açıklama yapmıştı. Kenan Bozgeyik'in açıklamalarına göre toplam 55 bin personel alımı yapılacak. Ayrıca KPSS şartının aranmayacağı da belirtildi. Ayrıca bu personel alımları hakkında resmi bir yazı yayımlanmıştı. Bu resmi yazıda şu ifadelere yer verildi:

'2018/1 5000 personel alımında ilişkin yapılan sınav sonucunda şirket bünyesinden müracaat eden taşeron firma elemanlarının müracaat ettikleri unvanlar da yazılı sınavın zor olması nedeniyle kazanamadıkları dolayısıyla alım yapılacak unvanların boş kaldığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla; PTT AŞ bünyesinde personel eksikliğinden kaynaklanan sorun ve problemlerin çözülmesi bakımından 2018/1 alım sonucunda 5000 personel alımından eksik kalan ve doldurulamayan unvanların tamamlanmasını teminen en kısa sürede alım yapılmasını talep ediyoruz'

Talebe cevap verilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Boş kalan pozisyonların doldurulmasını teminen 2019 yılında yeni bir personel ilanına çıkılması planlanmaktadır"

YAPILAN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili olarak Kenan Bozgeyik yaptığı açıklamalarında şu ifadelere yer vermişti:

"Hep birlikte önümüzdeki süreç içerisinde 40 bin kişi olan çalışanımızı Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 bin kişiye çıkaracağız. Nasıl 40 bin kişilik çalışanımızı 100 bin kişiye çıkarıyorsak ekonomimizi de aynı şekilde büyüteceğiz.

Vatandaşımız bulunduğu yerden hangi yöne giderse gitsin, 20 dakika içinde bir PTT şubesine ulaşacak. 3 bin 445 olan Pttmatik sayısını 2019 yılı sonuna kadar 5 bine yükseltmeyi hedefliyoruz. 2023 hedeflerimiz arasında 100 bin personel ve 15 bin iş yerine ulaşmak bulunuyor. Ayrıca, 2019 yılında teknik altyapı çalışmaları tamamlandığında, El Bab ilçesine bağlı Biza ve Kabasin ile Azez ilçesine bağlı Soran beldelerine de PTTmatik kuracağız"

KADRO DETAYLARI

PTT personel alımı kapsamında bazı kadrolarda personel alımının yapılması beklenmektedir. Bu personel alımı için henüz net kadro dağılımı açıklanmadı ancak şu kadrolarda personel alımı yapılması beklenmektedir:

1- Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama)

2- Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik)

3- Tekniker

4- Mühendis

5- PTT Uzman Yardımcısı

6- Avukat

7- Postacı

8- Mimar

9- PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk)

10- Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık)

11- Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık)

12- PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi)

13- PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık)

14- Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı)

PTT personel alımı kapsamında henüz bir gelişme bulunmuyor. Herhangi bir gelişme olduğunda veya bir ilan yayımlandığında adayları sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden anlık olarak haberdar edeceğiz.